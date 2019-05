Gołąb uchronił kierowcę przed mandatem. "Pierzasty anioł stróż"

W Viersen (Niemcy) gołąb zasłonił twarz kierowcy w chwili, kiedy fotoradar zrobił mu zdjęcie. Uchronił kierującego przed mandatem w wysokości 105 euro, czyli ok. 450 zł. Policja z Viersen dodała w tej sprawie post na Facebooku, twierdząc, że to nie może być przypadek i to... Duch Święty zdecydował się na interwencję.