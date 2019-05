Dwie osoby nie żyją, 19 jest rannych. Wypadek autokaru z turystami z Chin

Do wypadku doszło na trasie Chabarowsk-Władywostok. Według milicji drogowej (GIBDD) pojazd zjechał z drogi i przewrócił się. Na miejsce wypadku przybył przedstawiciel konsulatu Chin we Władywostoku.

Autokar wyjechał z miasteczka Pogranicznyj, ok. 15 km od granicy z Chinami, i zmierzał do Władywostoku.

Władze Kraju Nadmorskiego, którego stolicą jest Władywostok, podały, że chińscy turyści przyjechali do Rosji w ramach międzyrządowego porozumienia między Moskwą i Pekinem dotyczącego wymiany grup turystycznych.

#BREAKING Two Chinese citizens died and 13 others were injured after a local tourist bus crashed in Primorsky Krai, Russia on Tuesday: SputniK News.(Photo:https://t.co/AsMkkwRmai) pic.twitter.com/vImKTjmQUF