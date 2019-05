Przyszedł z bronią na izbę przyjęć. Żądał zbadania nieubezpieczonej partnerki

Awantura do której doszło w szpitalu w Chorzowie toczyła się o... kilkadziesiąt złotych. Tyle właśnie miało kosztować nieubezpieczoną kobietę badanie, które miała przejść. Wtedy do akcji wkroczył jej partner, który bronią próbował zmusić personel szpitala do wykonania usługi bezpłatnie.