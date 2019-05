Został pobity i przejechał po nim samochód. Dwie osoby skazane

Do zdarzenia doszło 28 października 2017 r. ok. godz. 2:24 przy ul. Krysiewicza w Poznaniu. Albert świętował swoje 20. urodziny. Wracał z imprezy, minął się na chodniku z Krzysztofem M. Obaj byli pod wpływem alkoholu. Między mężczyznami doszło do sprzeczki. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.

Na nagraniu widać, jak napastnik dwukrotnie uderza Alberta pięścią w twarz. Mężczyzna po zadanych ciosach upada na jezdnię, a sprawca odchodzi z miejsca zdarzenia. Chwilę później, po pozostawionym na ulicy 20-latku, przejeżdża samochód. Albert w wyniku odniesionych obrażeń trafił w ciężkim stanie do szpitala. Udało się go uratować, ale mężczyzna do dzisiaj jest sparaliżowany.

"Jest mi bardzo przykro"

Podejrzanego o pobicie Alberta - Krzysztofa M. udało się zatrzymać pół roku później. Prokuratura postawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa z zamiarem ewentualnym, domagając się dla niego kary 12 lat więzienia.

- Uderzyłem pokrzywdzonego dwa razy w twarz, bo zostałem przez niego obrażony. (...) Jest mi bardzo przykro z tego powodu, co się stało. Chciałbym przeprosić rodziców pana Alberta, za to co się wydarzyło - mówił podczas procesu Krzysztof M.

Kobieta, która przejechała po pobitym i nie zatrzymała się, usłyszała zarzut nieudzielenia pomocy. Dla Marty S. prokuratura domagała się kary 1 roku więzienia.

"Była po użyciu alkoholu, jechała za szybko"

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Poznaniu zmienił kwalifikację prawną czynu i skazał sprawcę pobicia, który już wcześniej odbywał wyrok za podobne przestępstwo, na trzy lata więzienia i 20 tys. złotych zadośćuczynienia za narażenie Alberta na utratę życia lub zdrowia.

Marta S. została skazana na 3 lata pozbawienia wolności i 50 tys. zł zadośćuczynienia za nieudzielenie pomocy.

- Jej zachowanie sąd ocenił bardzo nagannie. Była po użyciu alkoholu, jechała za szybko, w centrum miasta, musiała się spodziewać, że w tym miejscu, skoro w około były imprezy, będą ludzie, nie udzieliła pomocy, uciekła - argumentował ogłaszając wyrok sędzia Dariusz Ratajczak.

Wyrok nie jest prawomocny

Jednocześnie sąd powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przez nią przestępstwa spowodowania wypadku i ucieczki z jego miejsca za co grozi jej teraz do 12 lat pozbawienia wolności.

- Prokuratura rozpozna takie zawiadomienie i przeprowadzi postępowanie w tym zakresie - powiedział Tomasz Jasiński z Prokuratury Poznań Stare Miasto.

Wyrok nie jest prawomocny, strony mogą się od niego odwołać do sądu wyższej instancji.

