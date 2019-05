Rozpędzone audi uderzyło w pieszego. "To było coś strasznego"

Do tragicznego wypadku doszło tuż po północy z soboty na niedzielę na drodze krajowej nr 11 w Ostrzeszowie (w pobliżu stacji benzynowej).



- Usłyszeliśmy nagle straszny huk. Chwilę później zobaczyliśmy ludzką nogę. To było coś strasznego - opowiadają świadkowie zdarzenia w rozmowie z portalem wlkp.info. Wracali akurat z oddalonych o kilkaset metrów ogródków działkowych.



Mężczyzna, który zginął był wcześniej widziany na stacji benzynowej w pobliżu miejsca zdarzenia.



- Mówił, że chce "złapać stopa" do Kępna, usiadł przy stoliku, ale w pewnym momencie musiałam go wyprosić ze środka, ponieważ miałam coś do zrobienia, nie mógł zostać sam w sklepie. Jego stan wyraźnie wskazywał na to, że pił alkohol - powiedziała pracownica stacji w rozmowie z portalem.

Uderzył z dużą prędkością

Policja ustaliła wstępnie, że 21-letni kierowca Audi A4 nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Ok. 60-letni mężczyzna przechodzący przez jezdnię poza przejściem dla pieszych zginął na miejscu. Siła uderzenia była tak duża, że jego ciało zostało wręcz rozerwane.

- Kierowcę audi oraz jadącego z nim pasażera zatrzymano w policyjnym areszcie – powiedziała kom. Ewa Jakubowska, oficer prasowy policji w Ostrzeszowie.



Kierowca był trzeźwy. Pobrano od niego krew do badania na obecność środków odurzających.



Wciąż nie ustalono tożsamości zabitego mężczyzny. Funkcjonariusze poszukują świadków, które mogły by pomóc w ustaleniu, kim był mężczyzna o szczupłej budowie ciała, około 180 cm wzrostu - w dniu zdarzenia ubrany był w koszulę w kratę, jeansowe spodnie oraz miał na głowie czapkę z daszkiem.

Wideo dzięki uprzejmości portalu wlkp24.info.

grz/ wlkp24.info, polsatnews.pl