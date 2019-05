Kempa, Zalewska, Jaki. Członkowie rządu z biletem do Brukseli

Wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński oraz wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki - to m.in. oni obejmą mandat deputowanych do Parlamentu Europejskiego nadchodzącej kadencji. Nie wszystkim członkom rządu udało się jednak zdobyć wystarczająco wysoki wynik, by zamienić KPRM na Brukselę. Mandatu europosła nie obejmie m.in. szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.