Był pijany i twierdził, że to on kierował. Ale za kierownicą naprawdę siedział kolega

W Przemkowie na ulicy Kolejowej doszło w nocy z soboty na niedzielę do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch osób podróżujących samochodem. Kierowca najprawdopodobniej stracił panowanie nad autem i wjechał do przydrożnego rowu.



Policjanci zastali na miejscu obu podróżnych, u których późniejsze badania potwierdziły, że są pijani. Jeden z mężczyzn uporczywie twierdził, że to z jego winy samochód wjechał do przydrożnego rowu, w co, w świetle zebranych informacji, powątpiewali funkcjonariusze.

Obaj nie mieli prawa jazdy



Policjanci ustalili ostatecznie, który z nietrzeźwych mężczyzn faktycznie kierował autem. Okazało się również, że obaj mieszkańcy powiatu żagańskiego nie posiadali uprawnień do kierowania, co więcej 44-latek, który twierdził, że to on siedział za kierownicą, nawet nie potrafił kierować.



Faktycznym kierowcą był początkowo podający się za pasażera 45-latek, u którego badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało ponad 1,5 promila.



Mężczyzna usłyszał ostatecznie zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu grzywna i nawet 2 lata więzienia.

grz/ polsatnews.pl