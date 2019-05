Życie na walizkach za nawet 50 tys. zł miesięcznie. Tak żyją europosłowie

Wynagrodzenia w wysokości 6,5 tys. euro netto i wynoszące ponad 300 euro dziennie diety, podróże pomiędzy Brukselą, Strasbourgiem, Luksemburgiem i krajem ojczystym; pomoc asystentów i asystentek, dostęp do pralni, stołówki, sal do modlitwy, fryzjera siłowni - to czeka posłów do Parlamentu Europejskiego, których wybierają mieszkańcy UE.