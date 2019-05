Zakonnice będą mogły zgłaszać przypadki nadużyć. Powstaną specjalne punkty w klasztorach

Włoski dziennik "Il Messaggero" poinformował w piątek, że o utworzeniu takich punktów zdecydowano podczas niedawnych obrad Unii w Rzymie, a zobowiązanie do działań na rzecz zwalczania nadużyć zapisano w dokumencie końcowym.

Głosi on: "W czasie zgromadzenia poruszono kwestię znaczenia tego, by przełożone generalne były świadome różnych rodzajów nadużyć władzy, jakie mogą mieć miejsce. Zostały zachęcone do rozpoczęcia otwartych rozmów z członkiniami swych zgromadzeń. Podkreślana była stale waga formacji, aby siostry nauczyły się stawiać czoło nadużyciom wszelkiego rodzaju".

"Wykorzystywanie zakonnic to poważny problem"

Ustępująca przewodnicząca Unii siostra Carmen Sammut, cytowana w gazecie, mówiła też o potrzebie nowego podejścia w reagowaniu na nadużycia wobec nieletnich i bezbronnych osób dorosłych w zgromadzeniach zakonnych i w całym Kościele.

O potrzebie walki z nadużyciami wobec zakonnic mówił niedawno papież Franciszek podczas spotkania z przedstawicielkami Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Żeńskich Instytutów Zakonnych.

- Wykorzystywanie zakonnic to poważny, ciężki problem. Jestem świadom, także tu w Rzymie, problemów, znam informacje, jakie napływają - powiedział 850 zakonnicom z 80 krajów, z którymi rozmawiał w Watykanie.

- To nie tylko wykorzystywanie seksualne zakonnic, ale także nadużywanie władzy, sumienia. Musimy z tym walczyć - podkreślił.

bas/ PAP