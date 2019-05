Kukiz: przez myśl mi nie przeszło przejść w lakierkach po błocie i zrobić "sweet focie" [TRANSMISJA]

- Nie będę oszukiwał, że już biegnę, zrobię sobie "sweet focię" i wrócę do domu. Jeśli miałbym pojechać przejść w lakierkach po błocie i zrobić sweet focie, w ogóle mi by to przez myśl nie przeszło. To są polityczne sępy - mówił w "Wydarzeniach i Opiniach" Paweł Kukiz, lider Kukiz'15 o politykach prowadzących kampanię na terenach objętych powodzią.