Syn byłego burmistrza Zakopanego rozpoczął rozbiórkę nielegalnie stawianego domu

Decyzję o rozbiórce samowoli wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem pod koniec 2011 r., jednak Grzegorz Majcher odwoływał się od niej do wszystkich instancji.

- Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję o rozbiórce. Inwestor nie ma już możliwości dalszego odwoływania się, w związku z tym przystąpił dobrowolnie do wykonania nakazu zawartego w decyzji - powiedział w piątek powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zakopanem Jan Kęsek.



Budowa na Antałówce była nielegalna z uwagi na obowiązujący w tym miejscu plan zagospodarowania przestrzennego. Wcześniej stał tam drewniany góralski dom, który kupił syn burmistrza. Drewniany budynek spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach, a na zgliszczach powstała wielka betonowa konstrukcja. Wywołało to falę oburzenia wśród zakopiańczyków.



W 2014 r. Sąd Rejonowy w Zakopanem uznał syna byłego burmistrza Zakopanego za winnego samowoli budowlanej i wymierzył mu grzywnę w wysokości 10 tys. zł.



Szczyt Antałówki to niezabudowany teren łąk i lasów, z którego roztacza się widok na całą panoramę Tatr. Syn byłego burmistrza wraz ze wspólnikami wcześniej nielegalnie postawił schody do swojej kamienicy przy Krupówkach, zajmując część drogi. Zostały rozebrane dopiero w bieżącym roku.

dk/ PAP