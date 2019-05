Kradli sztućce i zastawę stołową. Grozi im nawet 5 lat więzienia

Trzech mężczyzn podejrzanych o kradzież sztućców i zastawy stołowej trafiło w ręce słupskich Policjantów. Sprawcy mieli wynosić naczynia z lokalu gastronomicznego. Funkcjonariusze odzyskali większość skradzionych rzeczy. Mężczyźni przyznali się do kradzieży i usłyszeli zarzuty.

O kradzieży sztućców i porcelanowej zastawy z jednego z podsłupskich lokali gastronomicznych zawiadomił jego właściciel. Pokrzywdzony wycenił straty na około 10 tysięcy złotych.

Policjanci zatrzymali i przesłuchali trzech mężczyzn, mogących mieć związek z tą sprawą. Okazało się, że dwóch 22-latków i 27-latek działali wspólnie.

Mundurowi ustalili też i przeszukali miejsce przechowywania skradzionych przedmiotów, gdzie znaleźli większość utraconych rzeczy. Dodatkowo policjanci odkryli artykuły chemii gospodarczej i inne naczynia, których utraty nie zauważył i nie zgłosił pokrzywdzony.

Mężczyźni przyznali się do kradzieży i usłyszeli zarzuty. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia.

pgo/luq/ polsatnews.pl