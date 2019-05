Eksplozja na deptaku w Lyonie. Co najmniej 10 osób rannych

Śledczy, którzy badają przyczyny eksplozji w Lyonie, oceniają, że najprawdopodobniej doszło do wybuchu bomby - poinformowała francuska prokuratura. Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał incydent "atakiem".

Władze miasta apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia, które służby porządkowe otoczyły kordonem.

Policja poszukuje mężczyzny, który według świadków przejeżdżając na rowerze podrzucił w piątek ładunek wybuchowy w samym centrum miasta, na ulicy Witora Hugo.

#BREAKING : Lyon , France - At least six people have been injured in a bomb explosion at the corner of Victor Hugo Street and Sala Street.#Lyon #Francepic.twitter.com/0W0GEmZJOj