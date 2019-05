Brytyjska premier płacze. Theresa May: królowa już wie o rezygnacji

Rezygnacja brytyjskiej polityk ze stanowiska szefa Partii Konserwatywnej to wynik przeciągającego się kryzysu związanego z wyjściem z Unii Europejskiej. Jej odejście tworzy drogę do wyboru nowego lidera ugrupowania i nowego szefa rządu, który podejmie próbę rozwiązania kryzysu politycznego - podały w piątek brytyjskie media. Formalne odejście z funkcji ma nastąpić 7 czerwca - powiedziała May.

- Jest i zawsze będzie powodem głębokiego żalu, że nie byłam w stanie zrealizować brexitu - stwierdziła brytyjska premier Theresa May zapowiadając w piątek rezygnację ze stanowiska przewodniczącej Partii Konserwatywnej 7 czerwca, a w konsekwencji także szefowej rządu. Nowy szef torysów przejmie po niej także urząd premiera.

PM @Theresa_May makes a statement in Downing Street https://t.co/eg4ElQMXVR — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 24 maja 2019

- Jest dla mnie jasne, że w najlepszym interesie kraju jest, by Wielka Brytania miała nowego premiera - powiedziała dziennikarzom wyjaśniając, że decyzję podjęła po trzykrotnym odrzuceniu proponowanego przez nią porozumienia w sprawie opuszczenia UE przez W. Brytanię.

May pozostanie na urzędzie premiera do czasu zakończenia procesu wyboru nowego lidera ugrupowania, który potrwa prawdopodobnie od czterech do sześciu tygodni. Najpierw posłowie zawężą listę kandydatów do dwóch, a ostateczna decyzja należeć będzie do 125 tys. członków Partii Konserwatywnej.

hlk/grz/ polsatnews.pl, PAP, Reuters, ABC News