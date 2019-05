Wystawił głowę z auta i uderzył w latarnię. Zginął na miejscu

Do wypadku doszło na drodze Maasboulevard w Rotterdamie. Na miejsce została wezwana policja i pogotowie, jednak na ratunek dla 18-latka było już za późno.

Funkcjonariusze, analizując tor jazdy samochodu ustalili, że kierujący pojazdem nagle zjechał z drogi i najechał na krawężnik. Po tym jak pasażer uderzył głową w latarnię, kierowca zatrzymał pojazd 200 metrów dalej.

Bestuurder bij fatale stunt op Maasboulevard blijft nog verdachte: De 18-jarige jongen die achter het stuur zat bij de fatale stunt op de Maasboulevard in het Rotterdamse centrum is weer op vrije voeten. De bestuurder is nog wel verdachte. Het onderzoek… https://t.co/UEdo9biIWL pic.twitter.com/FVHqOjqYqB