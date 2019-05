Schetyna: to co robi PiS w sprawie powodzi to polityczny kabaret

- To co robi PiS w sprawie powodzi to polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo - powiedział w czwartek podczas konwencji Koalicji Europejskiej w Chorzowie Grzegorz Schetyna. Lider PO zapewnił, że Koalicja Europejska wygra wybory do PE bo jej kandydaci "są po dobrej stronie".

- Wygramy te wybory, wygramy w niedzielę. Wygramy dlatego, że jesteśmy po dobrej stronie, że wiemy o co nam chodzi; wygramy dlatego, że zbudowaliśmy koalicję" - przekonywał Schetyna. Dodał, że Polska to jedyny kraj, w którym "przeciwko rządzącym populistom udaje się zbudować antypopulistyczną koalicję". I to jest już nasze zwycięstwo - ocenił lider PO.

"Druga tura wyborów będzie jesienią"

Podkreślił przy tym, że niedzielne wybory do Parlamentu Europejskiego, to "pierwsza tura wyborów", a druga będzie jesienią - w wyborach do Sejmu i Senatu. - I tam musimy być jeszcze silniejsi, wyciągać wnioski z tych dwóch poprzednich kampanii - zaznaczył Schetyna.

Zwrócił ponadto uwagę, że Koalicji Europejskiej udało się "obudzić emocje". - To słychać na ulicy (...) Polki i Polacy uwierzyli w to, że my naprawdę wygramy, że ten horror i te fatalne cztery lata naprawdę już się kończą. I musimy im to dać i to tylko od nas zależy. I zrobimy to - zadeklarował Schetyna.

Zaapelował do działaczy Koalicji Europejskiej, aby przez "28 godzin", które - jak mówił - zostały do końca kampanii, byli aktywni, rozmawiali, przekonywali do głosowania na listy KE. Do wyborców zwrócił się z prośbą, aby w niedzielę poszli do urn, dali "świadectwo prawdzie". - To wszystko od nas zależy - lista numer 3, Koalicja Europejska - oświadczył szef PO.

"Polacy wystawią ocenę"

Zdaniem lidera Platformy problemy związane z powodzią są "niezdarnie" rozwiązywane. - Wszyscy teraz walczą z powodzią, kto bardziej jest zaangażowany w kandydowanie, tym bardziej walczy - mówił Schetyna. - Szczególnie jeśli jest w PiS przebiera się i widać, że to jest polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo - dodał.

Według Schetyny jednak "Polacy to widzą i wystawią ocenę".

Lider PO wspomniał też o czwartkowym proteście niepełnosprawnych. W tym kontekście nawiązał do ubiegłorocznego protestu w Sejmie. - Pamiętamy wykręcane ręce, zamykane drzwi (...), uciekających posłów i posłanki PiS, i wicepremier Szydło, wicepremier od spraw społecznych, która wtedy spływała Dunajcem - mówił Schetyna.

- Taka jest prawda o tych ludziach i ich stosunku do wszystkiego tego, co jest poza PiS, co potrzebuje wsparcia i pomocy. Do wszystkich, którzy oczekują od państwa ludzkich, normalnych odruchów. Takich ludzkich odruchów nie ma rząd PiS i nigdy nie będzie miał - zaznaczył.

Zapewnił też, że Koalicja słyszy "krzyk rozpaczy" niepełnosprawnych. - O nich pamiętamy i będziemy pamiętać - podkreślił.

bas/ PAP