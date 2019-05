Rozpoczęły się eurowybory. Dziś głosowanie w dwóch krajach

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Europie rozpoczęło głosowanie w Holandii i Wielkiej Brytanii, a zakończy zamknięcie lokali wyborczych we Włoszech w niedzielę o godz. 23.

"Cisza wyborcza trwa do zamknięcia lokali w ostatnim państwie członkowskim"

W piątek, który będzie drugim dniem głosowań, swój głos oddadzą mieszkańcy Irlandii. Tego dnia rozpocznie się również dwudniowe głosowanie w Czechach. W sobotę zagłosują obywatele Łotwy, Malty i Słowacji. Natomiast w niedzielę do urn wyborczych udadzą się wyborcy pozostałych 21 krajów, w tym Polski.

- Lokale wyborcze "zamkną się" o godzinie 23 we Włoszech i to będzie koniec cyklu wyborczego. Te godziny są ważne ze względu na ciszę wyborczą. Zgodnie z rozporządzeniem Rady i Paramentu, cisza wyborcza trwa do zamknięcia lokali w ostatnim państwie członkowskim, czyli we Włoszech, i do tego czasu nie wolno udostępniać oficjalnych wyników wyborów europejskich. Państwa członkowskie zobowiązały się do zachowania tej ciszy wyborczej - wskazuje Piotr Wolski, attaché prasowy w Biurze Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Kwestia brexitu

Liczba posłów do PE po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, spadnie do 705. Jeśli Wielka Brytania nadal będzie państwem członkowskim UE w dniu 2 lipca, obecny skład (751 eurodeputowanych) będzie obowiązywał do daty wystąpienia kraju ze Wspólnoty.

Polska do momentu brexitu będzie miała 51 swoich reprezentantów, a po jego zakończeniu - 52.

pgo/ EuroPAP News