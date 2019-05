Protest osób niepełnosprawnych przed Pałacem Prezydenckim. "Chcemy kompleksowej pomocy"

- Jesteśmy 15 lat w Unii Europejskiej i chcemy pomocy kompleksowej. Nam brakuje środków do życia, asystentów, dostępu do rehabilitacji - powiedział reporterce Polsat News toruński radny Jakub Hartwich. O godz. 12 rozpoczął się protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów przed Pałacem Prezydenckim. Zgromadzeni mają się następnie przenieść przed kancelarię premiera, a później przed Sejm.

W czwartek w Warszawie odbywa się protest osób niepełnosprawnych. Protestujący o godz. 12:00 spotkali się przed Pałacem Prezydenckim, gdzie odczytają list do prezydenta Andrzeja Dudy. Następnie protest przeniesie się przed kancelarię premiera, skąd zgromadzeni przejdą przed Sejm.

W niedzielę na konwencji regionalnej PiS w Krakowie premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w najbliższych kilku miesiącach osoby niepełnosprawne powyżej 18. roku życia, które są całkowicie niezdolne do samodzielności, otrzymają comiesięczny, stały dodatek w wysokości 500 zł. Premier jako źródło jego finansowania wskazał podatek handlowy i fundusz solidarnościowy.

Jeden z protestujących, Jakub Hartwich, powiedział reporterce Polsat News, że propozycja premiera jest "nieprecyzyjna". - Na konwencji słyszymy, że może będzie 500 zł, może mniej - dodał.

Jak dodał, wśród niepełnosprawnych "jest obawa, że będą stawać na ponowne orzeczenia".

- My tu jesteśmy dzisiaj dlatego, że jesteśmy 15 lat w Unii Europejskiej i chcemy pomocy kompleksowej. Nam brakuje środków do życia, asystentów, dostępu do rehabilitacji - tłumaczył.

"Chcą normalnego, przyzwoitego życia"

Do protestu odniósł się w czwartek lider PO Grzegorz Schetyna, który odwiedził osoby niepełnosprawne w ośrodku w Gdańsku prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

- Dziś o g. 12 protest w Warszawie. Osoby z niepełnosprawnościami i rodzice protestują i proszą o godne życie, o szacunek i podmiotowe traktowanie. Jesteśmy w Gdańsku, mieście symbolicznym. Mieście, które jest historią Solidarności, Platformy Obywatelskiej i Polski. W mieście, gdzie wypada się zastanowić, posłuchać, popatrzeć i wyciągnąć wnioski. Widzieliśmy protest osób z niepełnosprawnościami w Sejmie, widzieliśmy, jak byli traktowani przez obecny rząd, ministrów, posłów rządzącej partii - mówił Schetyna na konferencji prasowej.

Podkreślił, że najważniejsze w relacjach z osobami niepełnosprawnymi są "godność i szacunek".

- One chcą normalnego, przyzwoitego życia, podmiotowego traktowania, chcą szacunku i to im się po prostu należy. I uważam, że musimy jako przedstawiciele państwa polskiego potrafić napisać scenariusz poprawy ich życia (…) Dzisiaj to widzieliśmy. Chciałbym, żeby to była wielka lekcja dla tych wszystkich, którzy tego nie czują, którzy uważają, że traktować dobrze, godnie osoby z niepełnosprawnościami można i trzeba tylko w kampanii wyborczej - dodał.

Zdaniem Schetyny, w tej sprawie nie chodzi tylko o "pieniądze i obietnice wyborcze", ale "elementarny szacunek i wiarygodność".

zdr/ PAP, polsatnews.pl