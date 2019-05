Trump: jestem najbardziej przejrzystym prezydentem USA

- Nikt nie stoi ponad prawem, nawet prezydent Stanów Zjednoczonych. A my uważamy, że prezydent jest zamieszany w zacieranie śladów - powiedziała dziennikarzom Pelosi po spotkaniu Demokratów przy drzwiach zamkniętych.

Jak komentuje Reuters, między Demokratami w Kongresie a Białym Domem toczy się coraz bardziej zacięta walka o to, czy Izba Reprezentantów ma prawo prowadzić dochodzenia dotyczące prezydenta, jego finansów, afery Russiagate oraz zarzutu, że Trump utrudniał działanie wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie.

Pelosi starała się jednak ostudzić wcześniej w środę nastroje Demokratów w Izbie, którzy od wtorku, kiedy to Trump nie pozwolił, by przed komisją ds. sądownictwa stanął były prawnik Białego Domu Donald McGahn, domagają się wszczęcia procedury impeachmentu prezydenta.

"Nielegalne polowanie na czarownice"

Trump wysłał w środę całą serię tweetów oskarżających Demokratów o "nielegalne polowanie na czarownice", ponieważ przewodniczący komisji, Demokrata Jerry Nadler, zagroził pociągnięciem McGahna do odpowiedzialności karnej pod zarzutem obrazy Kongresu.

As I have long been saying, and has now been proven out, this is a Witch Hunt against the Republican Party and myself, and it was the other side that caused the problem, not us!