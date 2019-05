Ks. Babiarz wykreślony z KRS jako prezes stowarzyszenia Wiosna

Jak powiedziała Joanna Specjał, ks. Babiarz może na postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, złożyć apelację do Sądu Okręgowego, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy.

PAP ustaliła, że wykreślenie ks. Babiarza jest efektem pozytywnego rozpatrzenia przez sąd skarg złożonych przez stowarzyszenie Wiosna, ale reprezentowane przez Joannę Sadzik i jej zarząd. Sadzik od lutego, podobnie jak ks. Grzegorz Babiarz, uważała, że jest prawowitym prezesem Wiosny. Wcześniej, jeszcze w marcu, Sadzik została wykreślona z KRS na wniosek ks. Babiarza.

Informację o wykreśleniu w środę ks. Grzegorza Babiarza pierwsze podało radio RMF FM.

"Niejasna jest sprawa powoływania i odwoływania prezesów"

W poniedziałek sąd zdecydował o przyznaniu kuratora dla stowarzyszenia Wiosna. Kurator, w osobie radcy prawnego Karola Tatary, jest w tej chwili jedyną osobą sprawująca władzę w stowarzyszeniu.

O ustanowienie kuratora dla Wiosny wnioskowała prokuratura. Według niej niejasna jest m.in. sprawa powoływania i odwoływania w ostatnich miesiącach prezesów Wiosny.

Zadaniem kuratora będzie do pół roku zwołanie walnego zgromadzenia Wiosny, które wybierze zarząd.

Mobbing wobec pracowników

Radca prawny wyznaczony przez sąd ma też reprezentować stowarzyszenie w sprawach majątkowych, które wymagają bieżącego załatwienia. Sąd zobowiązał kuratora do złożenia pierwszego sprawozdania z podjętych czynności do 20 czerwca 2019 r. Dalsze sprawozdania kurator musi składać w odstępach nie dłuższych niż co dwa miesiące.

Sytuacja w stowarzyszeniu jest napięta od września ub.r., kiedy to portal Onet opublikował reportaż wskazujący na to, że kierujący Wiosną ks. Jacek Stryczek stosował mobbing wobec pracowników. W wyniku publikacji ks. Stryczek podał się do dymisji. W październiku w jego miejsce walne zgromadzenie powołało Joannę Sadzik, a następnie ks. Babiarza. Później media mówiły o "walce o władzę".

zdr/ PAP