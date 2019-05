"Zobaczyłem jak tir zjeżdża na mój pas". Dwie osoby zginęły w wyniku zderzenia ciężarówki z lawetą

- Prawdopodobnie pojazd ciężarowy zjechał na przeciwległy pas ruchu. Doszło do zderzenia z samochodem osobowym, a następnie do czołowego zderzenia z lawetą - powiedział Polsat News młodszy brygadier Jakub Rytych, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Do wypadku, w wyniku którego zginęły dwie osoby, doszło na drodze krajowej nr 12 we Włodzimierzowie w Łódzkiem.