Kosiniak-Kamysz: PSL jest gwarantem, że żadnej rewolucji światopoglądowej nie będzie

PSL jest gwarantem, że żadnej rewolucji światopoglądowej nie będzie - powiedział we wtorek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Odniósł się tak do wypowiedzi polityków PO o poparciu dla wprowadzenia związków partnerskich. PSL bierze odpowiedzialność za swoje słowa - oświadczył.

- Każdy bierze odpowiedzialność za swoje słowa i my bierzemy za swoje słowa. PSL przez 8 lat koalicji z Platformą Obywatelską nie pozwoliło na skręty ani w lewo, ani w prawo. Nie było żadnej rewolucji światopoglądowej i PSL jest gwarantem, że żadnej rewolucji światopoglądowej nie będzie. Każdy ma prawo do swoich poglądów, także pan Michał Szczerba. My tych poglądów nie podzielamy - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

"Ja mówię, że związki będą elementem programu"

W poniedziałek "Wiadomości" ujawniły wypowiedzi szefa klub PO-KO Sławomira Neumanna oraz posła PO Michała Szczerby, w których zapowiedzieli oni poparcie dla wprowadzenia związków partnerskich. Szczerba mówi na wyemitowanym przez Wiadomości nagraniu: "Jedyne co, to PSL może wstrzymać, ale nie sądzę, bo rada PSL-u jest liberalna". - Zresztą to będzie już po wyborach, więc oni już nie będą zabiegać o żaden elektorat. Ja mówię, że związki będą elementem programu - dodał polityk.

Na nagraniu słyszymy też, jak podczas sobotniego marszu Sławomir Neumann został zapytany, czy "możemy liczyć na poparcie Platformy w realizacji związków partnerskich". - Będą. Usłyszycie to jeszcze przed jesienią - odparł Neumann.

Wcześniej kontrowersje w tej kwestii wzbudziła wypowiedź Rafała Grupińskiego. Podczas sobotniego marszu "Polska w Europie" w Warszawie został on zapytany, co Koalicja Europejska zrobi z postulatem wprowadzenia związków partnerskich. - My na pewno w tej sprawie będziemy działać progresywnie, ale po dwudziestym którymś października. Po prostu musimy prowincje przyciągnąć do głosowania. (...) Stąd też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo. Może to Rafał (Trzaskowski) mówił w Warszawie, ale my już tego nie możemy mówić w... czy Świebodzinie. Tam nas ludzie przepędzą. To jest problem - odparł polityk Platformy.

Kosiniak-Kamysz w Olsztynie

Kosiniak-Kamysz w Olsztynie przekonywał wyborców do głosowania na jedną z liderek Koalicji Europejskiej w okręgu warmińsko-mazursko-podlaskim do Parlamentu Europejskiego Urszuli Pasławskiej (PSL).

- Jest niezwykle przygotowana, znająca realia administracji państwowej, samorządowej, umiejąca pozyskiwać środki europejskie, wydawać i celować je tam, gdzie to potrzebne, umiejącą dbać o zrównoważony rozwój nie tylko w dużych metropoliach ale i mniejszych miejscowościach - mówił prezes PSL.

Wskazał, że PSL od 3 lat zabiega o przywrócenie małego ruchu granicznego (MRG) z obwodem kaliningradzkim oraz uruchomienie MRG z Białorusią. - Te dwie sprawy są niezwykle ważne dla Warmii i Mazur oraz Podlasia. Zrobimy wszystko, by przywrócić mały ruch graniczny i przywrócić handel z wschodem. Nie może być tak, że 15 mln ton węgla jest sprowadzane z Rosji a polskie produkty nie mogą jechać na wschód. Sankcje gospodarcze nie przyniosły efektu, my jesteśmy za sankcjami politycznymi a gospodarcze działają tylko jednokierunkowo, tylko wobec polskich produktów a nie wobec rosyjskiego węgla - zauważył szef Ludowców.

Dodał, że Koalicja Europejska stawia także na odnawialne źródła energii, bo one oznaczają czyste środowisko i bezpieczeństwo energetyczne. Wskazał, że KE będzie zabiegać w UE o pieniądze na walkę z rakiem i na diagnostykę w tym zakresie, ponieważ szybkie wykrywanie chorób decyduje o skuteczności leczenia.

Urszula Pasławska podkreśliła, że jej celem jest to, by jakość życia mieszkańców Warmii, Mazur oraz Podlasia była porównywalna do standardów życia w innych regionach Europy. - Ludzie chcą żyć w tym regionie, rozwijać się, zakładać swoje firmy. Chodzi o to, byśmy mieli wszyscy dostęp do szybkiego, bezpłatnego internetu, by karetka mogła dojechać do pacjenta po dobrych drogach, by dostępność do leczenia była dobra - mówiła Pasławska.

pgo/ PAP