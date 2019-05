Kaczyński na konferencji w Gdańsku. "Czynny kontakt Polski z morzem jest naprawdę bardzo istotny"

Dziś najważniejsza jest wysoka frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego; będziemy o nią zabiegać, jak również o poparcie dla naszej partii - mówił we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jakość reprezentacji PiS w PE jest niezwykle ważna - ważniejsza nawet niż liczba europosłów - dodał.

Kaczyński powiedział na konferencji prasowej w Porcie Gdańsk, że dzisiaj dla polskiego życia publicznego najważniejsze jest, aby Polacy uczestniczyli w wyborach do PE i aby frekwencja była "znacząco wyższa".

Anna Fotyga jest "niezbędna w PE"

- Będziemy o to zabiegać i oczywiście o poparcie dla naszej partii - podkreślił. Prezes PiS wskazał, że jakość reprezentacji jego partii w PE "jest naprawdę niezwykle ważna" i - jak dodał - jest ona "w jakiejś mierze nawet ważniejsza niż liczba europosłów".

- Oczywiście chcemy ich mieć jak najwięcej, chcemy wygrać te wybory, ale siłę dają przede wszystkim ci europosłowie, którzy się znakomicie odnajdują w warunkach europarlamentu, którzy mają wszystkie te techniczne umiejętności potrzebne do tego, żeby tam dobrze funkcjonować, a przede wszystkim mają bardzo dobre rozeznanie w polityce międzynarodowej i w Unii Europejskiej - mówił Kaczyński.

Przekonywał, że bez europosłanki, b. minister spraw zagranicznych Anny Fotygi - która jest "jedynką" na pomorskiej liście PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego - reprezentacja Polski w europarlamencie będzie "dużo uboższa i słabsza". Jak dodał, Anna Fotyga jest "niezbędna w PE" i delegacji PiS "dla jej dobrego funkcjonowania".

- Anna Fotyga to naprawdę sprawdzona osoba, mająca ogromną energię i ogromne umiejętności i dużo jeszcze do zrobienia dla Polski - powiedział lider PiS.

Mówił też o inwestycjach w gospodarce morskiej, jakie są i będą wprowadzane na Pomorzu. Wskazał m.in. na 200 mln zł, które zostaną przekazane na port w Ustce, program pogłębiania torów wodnych w Świnoujściu oraz budowy pływającego gazoportu w Gdańsku.

"Żyjemy w trudnych czasach"

- Te plany sięgające niekiedy 2042 roku mają doprowadzić do tego, że także nowe dziedziny gospodarki - których dotąd nie kojarzono z morzem, jak energetyka - mają się rozwinąć. Jest plan tworzenia tutaj siły energetycznej w oparciu o wiatraki morskie rzędu 10 tysięcy megawatów, a więc to są cztery bardzo duże elektrownie spośród tych klasycznych, które dziś w Polsce funkcjonują. To przeszło dwa razy więcej niż największa elektrownia w Europie czyli Bełchatów - mówił Kaczyński.

Dodał, że z "niemałymi trudnościami" realizowany jest plan odbudowy stoczni.

- Będą zamówienia na promy. Polska Żegluga Morska zaczyna przynosić zyski (…), są także plany dotyczące Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Idziemy także tutaj do przodu. Z punktu widzenia polskiej strategii gospodarczej ten prawdziwie czynny kontakt Polski z morzem jest naprawdę bardzo istotny - dodał.

- I bardzo istotne jest to, żeby zabiegać o to w Parlamencie Europejskim - podkreślił prezes PiS.

Zdaniem Fotygi, stawka wyborów do PE 26 maja jest "naprawdę wysoka".

- Żyjemy w tej chwili w czasach trudnych. Jesteśmy zwolennikami przynależności Polski do Unii Europejskiej. Jesteśmy w Parlamencie Europejskich i innych instytucjach, w których Polska jest reprezentowana przez przedstawicieli rządu, skutecznymi graczami. Chcemy naszą drużyną wzmacniać te działania, tak jak robiliśmy to do tej pory - zadeklarowała eurodeputowana.

Po konferencji prasowej w Gdańsku szef PiS udał się do Słupska na spotkanie z mieszkańcami. Wizytę lidera PiS w Pomorskiem zakończy w godzinach popołudniowych spotkanie z mieszkańcami w Starogardzie Gdańskim.

las/ PAP