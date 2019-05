Kaczyński: jesteśmy gotowi uchwalić ustawę, która ujawniłaby majątek współmałżonków polityków

- Jesteśmy gotowi uchwalić ustawę, na podstawie której ujawniony byłby majątek współmałżonków polityków - zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami w Słupsku. To reakcja na artykuł "Gazety Wyborczej" o majątku premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu informował we wtorek, że razem z żoną "nie mają nic do ukrycia".

Poniedziałkowa "GW" napisała, że szef rządu wraz z żoną w 2002 roku kupili 15 ha gruntów za 700 tys. zł od Kościoła we Wrocławiu. Później rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 r. warta była prawie 4 mln zł. Czytamy, że władze Wrocławia zaplanowały bowiem na tych terenach inwestycje, a przez środek działki dzisiejszego premiera przebiegać ma trasa szybkiego ruchu. Gazeta napisała, że "dokumenty tej transakcji zniknęły, a obecny proboszcz nie wie skąd ta niska cena".

Dziennik podał też, że w śledztwie ABW, jakie w tej sprawie było prowadzone w 2006 roku, Morawiecki miał zeznać, że o gruntach tych dowiedział się od metropolity wrocławskiego kard. Henryka Gulbinowicza. Dziennik cytuje też odpowiedź Kancelarii Premiera w tej sprawie, w której napisano, że z powodu rozdzielności majątkowej małżeństwa Morawieckich grunty te są obecnie własnością Iwony Morawieckiej, a "wiedzę o możliwości zakupu działki Pani Iwona Morawiecka pozyskała m.in. od znajomego, który zajmował się pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości".

Morawiecki: bardzo chętnie przywitałbym takie zmiany

Zapytany we wtorek na konferencji prasowej, dlaczego przepisał działkę na żonę i o to, czy majątek szefa rządu - także sprzed zawarcia przez niego umowy o rozdzielności majątkowej - nie powinien być jawny, Morawiecki zapewnił, że nie ma nic do ukrycia. - Bardzo chętnie przywitałbym też takie zmiany, takie regulacje, żeby cały majątek, również współmałżonków, był prezentowany - zaznaczył.

Premier wyjaśnił jednocześnie, że przyczyną zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej była działalność biznesowa prowadzona przez jego żonę. Taka działalność - jak tłumaczył - "wiąże się z kontaktami z kontrahentami, wiąże się z wystawianiem faktur, z negocjacjami, z rozmowami, z inwestowaniem, z remontami", w które on nie chciał się włączać.

Jak podkreślił Morawiecki, kryterium rozdzielności majątkowej było bardzo proste. - Wszystkie te działki, nieruchomości, mieszkania, które są wynajmowane, które podlegają działalności gospodarczej, wszystkie te, które mogą też podlegać procesom inwestycyjnym, przejęła moja małżonka, a pozostałe, które nie mają takich elementów gospodarczych, biznesowych - przypadły mi w udziale. (...) Przyczyna była jedna: prowadzenie działalności gospodarczej - ja nie chciałem, a teraz oczywiście w ramach pełnienia funkcji publicznych tym bardziej jakiekolwiek łączenie z działalnością gospodarczą nie byłoby właściwe - mówił.

Kukiz: Dlaczego teraz?

Paweł Kukiz odniósł się do zapowiedzi prezesa PiS podkreślając, że Kukiz'15 jest za jak największą transparentnością. - Dlaczego teraz? Myśmy już zgłaszali podobne propozycje w tej kadencji - zauważył.

Podkreślił, że jeżeli PiS chce tak szybko ujawnienia majątków polityków i ich rodzin, to jak najszybciej powinna zostać uchwalony projekt ustawy antykorupcyjnej autorstwa Kukiz'15, który wprowadza transparentność także partii politycznych poprzez ujawnienie rejestru umów, a także uchwalenie ustawy antysitwowej, która wprowadza jawność relacji między najwyższymi politykami i urzędnikami a członkami ich rodzin zatrudnionymi w nadzorowanych przez nich instytucjach.

Kukiz odniósł się również do propozycji szefa PO Grzegorza Schetyny, który we wtorek zapowiedział złożenie projektu ustawy "Czyste ręce", zakładającej obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez małżonków najważniejszych osób w państwie. - W tej kampanii wyborczej nagle wszyscy dostają jakiegoś olśnienia - powiedział Kukiz. - Bardziej bym się spodziewał, że pan Schetyna zaproponuje ustawę "ręka rękę myje" - podkreślił.

Paszyk: myślę, że to jest dobry kierunek

Poseł Krzysztof Paszyk (PSL) podkreślił, iż "szkoda, że dopiero sytuacja pana premiera Morawieckiego i nabycie w podejrzanych okolicznościach ziemi pod Wrocławiem skłoniła pana prezesa do takiego postawienia sprawy".

- Myślę, że to jest dobry kierunek, tylko dlaczego dopiero pod naporem opinii publicznej, to zostało zrobione? To trochę zdumiewa. Dopiero jak na kilka dni przed wyborami (do PE) powstała sytuacja kryzysowa dotycząca bezpośrednio jednego z najważniejszych polityków obozu władzy, to pan prezes teraz czuje potrzebę, żeby sytuację majątkową rodzin polityków uczynić publiczną - mówił Paszyk. Dodał, że "generalnie jest to propozycja do przemyślenia".

Dopytywany, czy gdyby taki projekt powstał to PSL go poprze, Paszyk odparł: "Bardzo poważnie się nad tym zastanowimy i myślę, że będziemy na pewno skłonni rozmawiać w sposób konstruktywny".

