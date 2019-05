Biedroń gości Timmermansa. Wiceszef KE: Wiosna jest bardzo ważną częścią polskiej sceny politycznej

Biedroń przed przywitaniem Timmermansa zapytany o zaangażowanie europejskiego polityka w kampanię wyborczą Wiosny podkreślił, że jego formację i wiceszefa Komisji Europejskiej łączy wspólny cel - "powiedzieć nie ksenofobii, powiedzieć nie egoizmom narodowym". Dodał, że razem mają również pozytywne cele, którymi są "dalsza integracja UE", "wzmacnianie wspólnoty nie tylko w obszarze infrastruktury, ale także różnych polityk".

Dodał, że Timmermans jest kandydatem Wiosny na przewodniczącego Komisji Europejskiej w następnej kadencji PE. - Wszystko wskazuje, że tak będzie - ocenił.

- Timmermans jest politykiem europejskim, a my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, to jest wspólny organizm. Tak jak ministrowie rządu robią kampanię w Polsce, tak samo ministrowie rządu europejskiego robią kampanię w całej Europie. To jest to samo, tylko skala jest inna, tu jest lokalna, a tam ogólnoeuropejska - powiedział Biedroń.

Dodał, że ma nadzieję, że Timmermans przyjedzie do Polski jesienią, na wybory parlamentarne. - Mam nadzieję, że przyjedzie już jako szef Komisji Europejskiej. Mam też nadzieję, że będzie wspierał Wiosnę - dodał.

"Jest otwarta na ludzi"

- Wpiera nas od samego początku i nam kibicuje, bo my jesteśmy siła postępową, a Frans Timmermans reprezentuje siły postępowe w UE. Też chce większej integracji europejskiej. Chce Europy, która będzie współpracowała ze sobą. Wspiera Polskę, walczy o praworządność w Polsce, co ma duże znaczenie dla Polaków. Cieszę się, że Frans jest tutaj po raz kolejny, żeby powiedzieć Polakom "spring is coming" - podkreślił Biedroń.

Timmermans zapytany o uzasadnienie wsparcia udzielnego w kampanii wyborczej Wiośnie ocenił, że partia ta jest bardzo ważną częścią polskiej sceny politycznej. Jako partia "jest otwarta na ludzi". Podkreślił również, że Wiosna oferuje wiele możliwości młodym ludziom w Polsce, którzy szukają partii dla siebie". Dodał też, że oczekuje, iż politycy Wiosny, którzy zdobędą mandat w najbliższych wyborach dołączą do "jego rodziny politycznej" w PE.

Timmermans po przylocie pojechał "Wiosnobusem" na krótką wycieczkę po warszawskiej Woli. Później przesiadł się do tramwaju, stylizowanego na zabytkową salonkę, udekorowanego transparentami Wiosny. W tramwaju rozmawiał z działaczami Przedwiośnia, młodzieżówki Wiosny, o ich programie politycznym dla młodych ludzi. Pozował z nimi do wspólnych zdjęć.

Mają się odnieść do relacji państwo-Kościół

W trakcie przejażdżki wiceszef KE wysłuchał też odegranej na fortepianie "Ody do radości" - hymnu UE. Rozmawiał z kandydatami Wiosny w najbliższych wyborach, a także sympatykami tej partii. Tramwaj przejechał z Woli, przez Centrum, na Pragę. Na przystanku Timmermas dziękował warszawiakom, którzy chcieli zrobić sobie z nim zdjęcie, za wsparcie dla partii Biedronia.

Na wieczór zaplanowano kolejne spotkanie Timmermansa z politykami Wiosny, a także wspólne z Biedroniem wystąpienie dla mediów.

W środę odbędzie się też wspólna konferencja prasowa Timmermansa i szefa Wiosny, która poświęcona będzie m.in. kwestii praworządności oraz zaprezentowaniu wspólnej dla obu polityków wizji "Europy przyszłości". Biedroń i kandydat socjalistów na szefa KE mają się też odnieść - w kontekście ostatnich wydarzeń - do relacji państwo-Kościół.

Timmermans, jest kandydatem Partii Europejskich Socjalistów na stanowisko przewodniczącego przyszłej Komisji Europejskiej.

zdr/ PAP