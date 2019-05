Prokuratura chce aresztowania radnego, który z nożem rzucił się na policjanta w Busku-Zdroju

- Każdy, kto dopuszcza się czynu przestępczego, kto dopuszcza się czynu wręcz zbrodniczego, jakim jest atak z nożem na funkcjonariusza policji musi liczyć się z bezwzględną, konsekwentną i bardzo surową karą - powiedział w poniedziałek Joachim Brudziński odnosząc się do wydarzeń z Buska-Zdroju. - Tak samo, gdyby ten atak dotyczył każdego innego obywatela, ale funkcjonariusz będący na służbie musi być pod szczególną ochroną państwa - dodał szef MSWiA.

Nie mają znaczenia sympatie polityczne

- Nie ma dla mnie, i jestem przekonany dla wymiaru sprawiedliwości, najmniejszego znaczenia, jakie ewentualne sympatie polityczne ten bandyta czy przestępca okazywał, czy wykazywał we wcześniejszych dniach - podkreślił polityk PiS.

Dodał, że jest przekonany iż sąd ukarze napastnika i będzie kierował się "wszystkimi okolicznościami, materiałem zabezpieczonym przez policję i przez prokuraturę" - dodał.

Brudziński podziękował przewodniczącemu NSZZ Policji Rafałowi Jankowskiemu za jego apel, żeby nie wykorzystywać ataku do bieżącej walki politycznej.

Radny startował do rady miejskiej Buska Zdroju z Komitetu Wyborczego Wyborców Elżbiety Śliwy i reprezentował stowarzyszenie Młode Busko.

Prokuratura wystąpiła o areszty

Z wnioskami o tymczasowy areszt wobec 33-latka z Buska-Zdroju podejrzanego m. in. o usiłowanie zabójstwa policjanta oraz 37-latka podejrzanego o kierowanie gróźb, wystąpiła do sądu miejscowa prokuratura - poinformował w poniedziałek rzecznik prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz. Młodszy z podejrzanych zaatakował nożem funkcjonariusza przed jednym ze sklepów.

W niedzielę 33-letni Łukasz Sz. usłyszał w buskiej prokuraturze dwa zarzuty - pierwszy usiłowania zabójstwa funkcjonariusza policji, dokonania czynnej napaści na niego oraz wywierania wpływu na czynności służbowe i spowodowania u niego obrażeń ciała. Drugi zarzut jest związany ze znieważeniem innego funkcjonariusza podczas i w związku z pełnieniem przez niego czynności służbowych. Podejrzany nie przyznał się i skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań.

Jak poinformował w komunikacie prok. Prokopowicz, śledczy wystąpili do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju z wnioskiem o tymczasowy areszt dla mężczyzny.

Radny nie przyznaje się do winy

Z takim samym wnioskiem do sądu prokuratura wystąpiła także wobec drugiego z zatrzymanych, 37-letniego Łukasza W. z Kielc, podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych wobec klientki sklepu, przed którym interweniowali policjanci. Mężczyzna także nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Dwaj policjanci z Buska-Zdroju (Świętokrzyskie) zostali zaatakowani podczas sobotniej interwencji przed jednym z miejscowych marketów. W trakcie szamotaniny jeden z policjantów dwukrotnie został dźgnięty nożem w plecy, a drugi doznał rozcięcia dłoni. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn. Jeden z zatrzymanych to buski radny.

33-latek usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy jest to zarzut związany z usiłowaniem zabójstwa policjanta, dokonania czynnej napaści na tego funkcjonariusza, wywierania wpływu na czynności służbowe oraz spowodowania u niego obrażeń ciała. Drugi dotyczy znieważenia innego funkcjonariusza.

- Podejrzany nie przyznał się i skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań.

W związku z sobotnim atakiem na policjantów zarzuty postawione zostały również drugiemu z zatrzymanych mężczyzn. 37-latek jest podejrzany o kierowanie gróźb karalnych wobec "osoby innej niż pokrzywdzeni w przypadku pierwszego z podejrzanych".

Samorządowiec zaatakował policjantów

Do ataku doszło w sobotę przed południem przed jednym ze sklepów w centrum Buska-Zdroju. Policję wezwano, do mężczyzny z nożem, który miał wygrażać jednemu z klientów. Zastali go przed sklepem i rozpoczęli legitymowanie. 37-latek okazał się mieszkańcem Kielc.

W tym czasie ze sklepu wyszedł inny mężczyzna, wykrzykujący w stronę mundurowych. Był agresywny i odpychał policjantów, chcąc uniemożliwić prowadzenie im czynności. Podczas obezwładniania, jak się później okazało 33-letniego mieszkańca Buska-Zdroju, wyciągnął nóż i zadał dwa ciosy w plecy policjanta. Napastnikiem miał być buski radny Łukasz S. - w ostatnich wyborach został wybrany na pierwszą kadencję.

W obezwładnieniu agresywnego napastnika pomogli świadkowie. Na miejsce przyjechały wezwane dodatkowe patrole. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że starszy z nich miał w organizmie około 1,6 promila alkoholu, natomiast samorządowiec był trzeźwy. Policja sprawdza, czy nie był pod wpływem środków psychoaktywnych.

W wyniku zadanych ciosów nożem, policjant doznał dwóch ran kłutych. Opuścił szpital. Drugi z policjantów w wyniku podejmowanych czynności doznał urazu dłoni.

Policjanci podczas interwencji w sklepie zostali zaatakowani przez 2 mężczyzn nożem. Są ranni, ale na szczęście rany nie zagrażają ich życiu. Poniżej fragment zdarzenia - trochę trwało, zanim obserwujący pomogli🤷🏻‍♂️Komendant Główny Policji udzieli wsparcia zranionym. 1/2 pic.twitter.com/8ToRTbBx5q — Polska Policja 🇵🇱💯 (@PolskaPolicja) 18 maja 2019

hlk/ Polsat News, PAP