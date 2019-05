Jaki zapytał Kierwińskiego o Świebodzin. 13 razy

Jaki nawiązał do filmiku, w którym zapytano Rafała Grupińskiego (PO) o związki partnerskie. Polityk odparł: - Nie eksponujemy tego, musimy prowincję przyciągnąć. Może to Rafał (Trzaskowski - red.) mówił w Warszawie, ale my już tego nie możemy mówić w Pleszewie czy Świebodzinie, bo nas ludzie przepędzą, to jest problem.

luq/ Polsat News, polsatnews.pl