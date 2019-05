Trzymał jarmułkę nad głową wiceminister, gdy przemawiała. Incydent podczas debaty kandydatów do PE

Podczas sobotniej debaty w Kielcach kandydatów do Parlamentu Europejskiego doszło do incydentu: kandydat Konfederacji próbował wręczyć wiceminister sportu i turystyki Annie Krupce jarmułkę. Gdy kandydatka PiS do PE przemawiała do zebranych mieszkańców, trzymał jarmułkę nad jej głową.