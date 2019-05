Nowe fakty ws. "podniebnego penisa". "Wyobraź sobie, że chiński satelita właśnie robi zdjęcie"

Ujawniono szczegóły dochodzenia ws. "rysunku" penisa, jaki ze smug kondensacyjnych wykonali na niebie dwaj młodzi lotnicy US Navy. Wywołał on taką sensację na ziemi, że przełożeni dowiedzieli się o sprawie, zanim piloci zdążyli wrócić do bazy. Później historia obiegła cały świat.

Do zdarzenia doszło 16 listopada 2017 roku nad Okanogan w stanie Waszyngton. Autorami rysunku była dwuosobowa załoga samolotu EA-18G Growler.

Lotnicy po ćwiczeniach mieli chwilę wolnego czasu przed powrotem do bazy. Zauważyli, że na niebie panują idealne warunki do tworzenia się smug kondensacyjnych. Tego dnia były one bardzo wyraziste i długo utrzymywały się w powietrzu. Gazeta "Navy Times" opublikowała zapis rozmowy, do której wówczas doszło pomiędzy młodymi lotnikami. Dialog został zarejestrowany dzięki systemowi nagrywania wideo w kokpicie samolotu.

- Narysuj wielkiego penisa; to byłoby niesamowite - powiedział w kierunku pilota będący na tylnym siedzeniu operator uzbrojenia.

- Zdecydowanie mogę go narysować, to byłoby łatwe - odpowiedział pilot. - Mógłbym w zasadzie narysować ósemkę, odwrócić się i wrócić. Zejdę na dół, złapię trochę prędkości i mam nadzieję wydostać się z warstwy smugi, aby nie były ze sobą połączone - mówił.

"Będą nierówne"

Gazeta przytacza także fragment, w którym lotnicy "rysowali" jądra. - Będą trochę nierówne (...) Nie chcę zrobić po prostu trzech jąder - mówił pilot.

- Wyobraź sobie, że jakiś chiński satelita właśnie robi zdjęcie. Pomyślą "co do k... nędzy?" - powiedział pilot.

Some pilots at NAS Whidbey did some sky writing today. 🤦🏻‍♂️https://t.co/9IsYvkX1za pic.twitter.com/Lm7kpMhKpY — Adam Gessaman (@adamrg) 17 listopada 2017

Zdjęcia w mediach społecznościowych

Mężczyzna zeznał później, że nie spodziewał się, że rysunek zostanie tak długo na niebie. - Powiedziałem, że trzeba coś zrobić, aby to zatrzeć. Przeleciał raz nad tym, próbując to zburzyć kolejnymi smugami - mówił. Lotnikom nie udało się jednak zamazać "podniebnego penisa". Musieli wracać do bazy, ponieważ kończyło im się paliwo.

Rysunek wywołał sensację wśród mieszkańców Okanogan, którzy zaczęli robić mu zdjęcia i wrzucać je na media społecznościowe. Jedna z kobiet poinformowała o sprawie lokalną telewizję KREM 2. Dziennikarze zadzwonili z kolei do bazy wojskowej na wyspie Whidbey.

View this post on Instagram Gotta love Omak, WA A post shared by Russell Reed (@rreed.69) on Nov 17, 2017 at 6:25am PST

"Spodziewane zainteresowanie mediów"

Gdy lotnicy wylądowali, zastępca dowódcy ich dywizjonu miał już zdjęcia "podniebnego penisa". Wysłać je miał sam szef dywizjonów samolotów walki elektronicznej w rejonie Pacyfiku.

Do Pentagonu i dowództwa US Navy wysłany został mail z ostrzeżeniem: "Załoga EA-18G wykonała takie manewry, że smugi kondensacyjne ułożyły się w obsceniczny symbol, wyraźnie widoczny z ziemi. Spodziewane zainteresowanie mediów". Wkrótce fotografie obiegły cały świat.

"Prymitywne, niedojrzałe"

Ujawnione przez US Navy dokumenty nie precyzują, jaką karę otrzymali obaj lotnicy.

W raporcie wojskowym odnotowano, że zachowanie lotników było "prymitywne, niedojrzałe i nieprofesjonalne". Wiadomo, że mężczyźni przyznali się do winy i wyrazili skruchę.

"Navy Times" podkreśla, że obaj mieli dotychczas nieposzlakowaną opinię. Rekomendowano wobec tego, aby udzielić im pisemnej nagany bez wpisu do akt. Oznaczałoby to, że kara nie przekreśli ich przyszłej kariery w armii.

zdr/ml/ Washington Post, Navy Times