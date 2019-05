Funkcjonariusza drogówki wciągnięto do czarnej wołgi. Jego ciało znaleziono pod Mohylewem

22-letni funkcjonariusz białoruskiej drogówki Jauhien Patapowicz został uprowadzony w czwartek przed godz. 18:30 w Mohylewie. Napastnicy wciągnęli go siłą do czarnej wołgi z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi. Według portalu TUT.by, milicjant zdołał przed śmiercią wysłać informację, że uprowadziło go trzech mężczyzn narodowości romskiej. Wieczorem znaleziono jego ciało, na rękach miał kajdanki.