Izrael: internetowa transmisja Eurowizji zaatakowana przez hakerów

Według agencji atak hakerów, którzy podmienili transmisję z konkursu w Tel Awiwie na cyfrowe animacje przedstawiające wybuchy, ma związek z bojkotem Izraela jako gospodarza tegorocznej edycji Eurowizji, do którego wzywały organizacje propalestyńskie. Państwowy nadawca odpowiedzialny za transmisję wydarzenia o cyberatak oskarżył bojowników Hamasu - podaje Reuters.

Hackers attacked a webcast of last night’s #Eurovision song contest semi-final, which was being streamed on the website of Israel’s public broadcaster pic.twitter.com/Sb9vn62D9o