Kolejna superprodukcja Disneya. Reporterka Polsat News była na premierze "Alladyna"

Na ekrany kin wkrótce wejdzie najnowszy film Disneya "Alladyn". 27 lat po słynnej kreskówce, teraz pora na obsadę aktorską i to nie byle jaką. W roli Dżina, spełniającego wszystkie życzenia, słynna hollywoodzka gwiazda -Will Smith. Na londyńskiej premierze "Alladyna" była reporterka Polsat News Agnieszka Laskowska.

Najnowsza disneyowska ekranizacja baśni o "Alladynie" to superprodukcja, wyreżyserowana z rozmachem przez znanego angielskiego reżysera Guya Ritchie. W rozmowie z Polsat News przyznał, że filmy Disneya, w jego domu, gdzie jest pięcioro dzieci, to chleb codzienny.

- Rozrywka familijna to u nas główne danie w menu, więc było nieuniknione, że wyląduję w tym konkretnym dziale. A moim nadrzędnym celem było zapewnić rozrywkę rodzinie – powiedział Ritchie.

"To spełnienie marzeń"

"Alladyn" to jedna z najsłynniejszych bajek na świecie, która ma swoją disneyowską animowaną wersję sprzed 27 lat. Wtedy głos Dżinowi dawał nieżyjący już amerykański aktor Robin Williams. Teraz w rolę niebieskiego od stóp do głów Dżina, wciela się hollywoodzka gwiazda Will Smith.

- Na szczęście w "Alladynie" kolor był zrobiony cyfrowo. Próbowaliśmy z tradycyjnym makijażem, ale wersja cyfrowa była znacznie lepsza – powiedział Agnieszce Laskowskiej Smith.

W rolę księżniczki Dżasminy wcieliła się Naomi Scott, a tytułowego Alladyna gra Mena Massoud. - Na planie było cudownie, mieliśmy dużo pracy, mnóstwo śpiewania i tańca. Scen kaskaderskich. To spełnienie marzeń – powiedział aktor.

"Alladyn" do polskich kin wejdzie 24 maja.

luq/ Polsat News, Wydarzenia