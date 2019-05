Tir wpadł do rowu. Świnie rozbiegły się po drodze

Ciężarówka, którą przewożono świnie, wywróciła się we wtorek rano na drodze krajowej nr 28 w Mszanie Dolnej (Małopolska) i wpadła do rowu. Część świń rozbiegła się po drodze, a część doznała obrażeń i zostanie uśpiona.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 7:40 na ul. Słomka w Mszanie Dolnej. Kierowca został przewieziony do szpitala. Jego obrażenia nie były jednak poważne i po badaniach został zwolniony.

Usuwanie pojazdu z drogi i uprzątniecie padłych zwierząt oraz wyłapanie tych, które uciekły, trwało kilka godzin.

Przyczyny przewrócenia się ciężarówki nie są znane. W ich ustaleniu pomaga patrol małopolskich inspektorów transportu drogowego, który pobrał dane cyfrowe, które mają pomóc w ustaleniu prędkości ciężarówki w chwili zdarzenia.

grz/luq/ polsatnews.pl