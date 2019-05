Europosłowie publikują oświadczenia majątkowe. Oszczędności w obcej walucie, mieszkania i obligacje

Europosłowie złożyli oświadczenia majątkowe na koniec trwającej kadencji. Oszczędności Karola Karskiego (PiS) wzrosły z 330 tys. zł do 1,7 mln zł, natomiast wartość środków pieniężnych w walucie obcej wyniosła równowartość 5,6 mln zł. Oszczędności Róży Thun (PO) urosły z 18 tys. euro do 154 tys.

26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Na stronach Sejmu pojawiły się oświadczenia majątkowe europarlamentarzystów, którzy deklarowali swoje oszczędności na koniec kadencji.

Posłowie, poza oszczędnościami pieniężnymi, deklarują także posiadane nieruchomości wraz z metrażem i szacowaną wartością, papiery wartościowe i samochody, jeżeli ich wartość przekracza 10 tys. zł (tzw. mienie ruchome).

Ryszard Czarnecki pięć lat temu miał ok. 7 tys. zł oszczędności oraz ponad 300 tys. euro. Po kadencji jego zasoby w polskiej walucie urosły do ponad 983 tys., natomiast środki pieniężne w euro zmalały do ok. 17 tys. W swoim oświadczeniu wpisał dwa mieszkania na terenie Polski. Pierwsze z nich o powierzchni 80 m2 warte jest 800 tys. zł, natomiast większe, 126-metrowe - 2,6 mln zł. Trzecie mieszkanie Czarneckiego znajduje się za granicą. Ma 120 m2 i jest warte 210 tys. euro.

Z 900 euro do równowartości 627 tys. zł



Oszczędności Adama Szejnfelda (PO) wzrosły z 900 euro do równowartości 627 tys zł. Jerzy Buzek nie ma oszczędności w polskiej walucie (w 2014 r. deklarował 320 tys. zł.). Środki pieniężne w obcej walucie wzrosły z 91 tys. do 286 tys. euro.





Oszczędności Róży Thun urosły z 18 tys. euro do 154 tys. Natomiast w przypadku Danuty Huebner (PO) wzrosły ze 167 tys. zł do 500 tys., a w obcej walucie z 700 tys. euro do 1,2 mln.

Gierek z emeryturą w wysokości 64,5 tys. zł

Europoseł Adam Gierek z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej-Unii Pracy zgromadził 1,2 mln zł oszczędności. Na początku kadencji w europarlamencie miał 800 tys. zł. Gierek posiada także dom o powierzchni ok. 180 m2, dom rodzinny (350 m2) i dwie działki (1000 m2 i 2500 m2). Wartość tych nieruchomości nie została zadeklarowana w oświadczeniu. Oprócz zarobków w Parlamencie Europejskim dostał także emeryturę, której całoroczna wartość wyniosła 64,5 tys. zł.

Barbara Gosiewska (PiS) z początkiem kadencji miała 1 mln zł oszczędności. Kończąc kadencję w europarlamencie ma ok. 1,8 mln zł, prawie 344 tys. euro oraz papiery wartościowe o wartości bliskiej 156 tys. zł.

Marek Jurek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, na początku kadencji nie posiadał oszczędności, natomiast po pięciu latach w europarlamencie zgromadził 471 tys. zł, 62 tys. euro oraz papiery wartościowe na kwotę ok. 126 tys. zł.

Oszczędności europosła o równowartości 7,3 mln zł

Oszczędności Karola Karskiego (PiS) wzrosły z 330 tys. zł do 1,7 mln zł, natomiast wartość środków pieniężnych w walucie obcej wyniosła równowartość 5,6 mln zł. Karski poza domem i czterema mieszkaniami ma także działkę na cmentarzu z grobem rodzinnym. Jej wartość to ok. 20 tys. zł. Karski w czasie kadencji zmienił także samochód z opla na volvo.



Julia Pitera (Platforma Obywatelska) podczas pięcioletniej kadencji zgromadziła 283 tys. euro. Jej oszczędności w polskiej walucie zmalały z 62,7 tys. do 32,7 tys. zł.

Dariusz Rosati (PO) podwoił swoje oszczędności w polskiej walucie (z 550 tys. zł do 1 mln zł). Oszczędności w walucie obcej wzrosły z 2 tys. do 163 tys. euro. Europoseł z ramienia Platformy Obywatelskiej ma także obligacje o wartości prawie 1,29 mln zł. Rosati posiada również trzy samochody: mercedesa z 2010 roku, audi z 2003 r. i bmw z 2017 r.

msl/luq/ polsatnews.pl