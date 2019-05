W Brukseli mają płacić "kundlami"

Belgijska organizacja pozarządowa Financite zachęca mieszkańców Brukseli, aby ten tydzień spędzili "bez euro". Od 5 maja do końca tygodnia w wielu sklepach i restauracjach w belgijskiej stolicy można płacić alternatywną walutą - zinne - czyli "nierasowymi psami".

"Kundle" trafiły do obiegu w Brukseli 21 marca. Są to małe kartoniki w różnych kolorach z logo psa z torbą w zębach. Ich kurs jest przypisany do euro - 1 zinne ma wartość 1 euro.

W "tygodniu bez euro" bierze udział tez wiele innych społecznych inicjatyw, np. kawiarnie majsterkowiczów, w których ludzie dzielą się jedzeniem lub naprawiają za darmo zepsuty sprzęt.

Fundacja, która wpadła na ten pomysł, chce sprawdzić "do jakiego stopnia możliwe jest zrezygnowanie z używania oficjalnej waluty". Projekt jest realizowany razem z Centrum Europejskich Badań Mikrofinansów na brukselskim Wolnym Uniwersytecie (Cermi).

Pomysł lokalnych, alternatywnych walut nie jest nowy - szacuje się, że na świecie funkcjonuje ich ponad 3 tys. Ich głównym celem jest wsparcie miejscowego biznesu i rynku pracy oraz wzmocnienie więzi społecznych.

Dorota Bawołek/jm/ Polsat News, Brussels Times