Rekord Guinnessa pobity. We Wrocławiu utwór "Hey Joe" zagrało 7423 gitarzystów

Próba ustanowienia gitarowego rekordu Guinnessa odbywa się we Wrocławiu już 17. raz. Miłośnicy gitarowego grania spotykają się w tym mieście co roku, aby wraz z zaproszonymi muzykami zagrać utwór Jimiego Hendrixa "Hey Joe".

"O 12 gitar więcej niż w ubiegłym roku"

Gitarzyści gromadzili się na wrocławskim Rynku od rana. Próba bicia rekordu odbyła się po godzinie 16.00. Wyniki przekazali ze sceny prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i pomysłodawca imprezy muzyk Leszek Cichoński. - Mamy kolejny rekord - 7423 gitary, to tylko o 12 gitar więcej niż w ubiegłym roku. Dziękuję wam. Będziemy się spotykać co roku po to, żeby w imię Jimiego łączyć się przez muzykę - mówił Cichoński do uczestników wydarzenia.

Na bicie gitarowego rekordu Guinnessa co roku zapraszane są gwiazdy muzyki rockowej z Polski i a zagranicy. Od rana na Rynku trwały próby i koncerty. W tym roku razem z tysiącami gitarzystów zagrali m.in. muzycy zespołu Slade, Jennifer Batter, Stan Skibby, Jussi "Amen" Sydanmaa z zespołu Lordi i Leszek Możdżer.

W hołdzie dla Ryszarda Riedla wykonano także przebój zespołu Dżem "W życiu piękne są tylko chwile" z udziałem syna artysty - Sebastiana.

Koncert Gwiazd

Wydarzeniu towarzyszy wieczorny Koncert Gwiazd na Pergoli przy Hali Stulecia, który rozpocznie wrocławski festiwal 3-Majówka. Podczas trzydniowej imprezy wystąpią m.in. Napalm Death, Slade, Therion, Nocny Kochanek, Organek, Mela Koteluk, The Dumplings, Pidżama Porno, Krzysztof Zalewski i Kult.

Pierwsza edycja wrocławskiej imprezy odbyła się w 2003 r. Zgromadziła 588 gitarzystów.

pgo/ PAP