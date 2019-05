Po 27 latach wybudziła się ze śpiączki. Doznała urazu mózgu w wypadku samochodowym

Do wypadku doszło w 1991 roku, kiedy Abdulla odbierała swojego 4-letniego syna Omara ze szkoły.

Samochód prowadził szwagier kobiety. Rozpędzony autobus uderzył w auto, w którym na tylnym siedzeniu był chłopiec. Widząc zagrożenie, matka zasłoniła dziecko własnym ciałem. Kobieta z ciężkim urazem mózgu trafiła do szpitala, gdzie wpadła w stan wegetatywny. Syn wyszedł z wypadku bez szwanku.

"Nigdy się nie poddałem"

Omar udzielił obszernego wywiadu o wypadku i postępach leczenia matki gazecie "National". Podkreślał w nim, że dzieli się historią po to, żeby ludzie nie tracili nadziei w przypadku swoich bliskich, kiedy są w takim stanie jak Munira.

- Nigdy się nie poddałem, bo miałem przeczucie, że pewnego dnia się obudzi - powiedział w poniedziałek syn kobiety.

