Wielkanoc na drogach. Od piątku zginęło 26 osób, a 249 zostało rannych

W Wielki Piątek rozpoczęła się policyjna akcja "Wielkanoc". Tego dnia doszło do 92 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 93 osoby zostały ranne. Zatrzymano 269 nietrzeźwych kierowców.

W Wielką Sobotę w 83 wypadkach zginęło 12 osób, a rannych zostało 97 osób. Policjanci zatrzymali 347 nietrzeźwych kierowców.

Łącznie w piątek, sobotę i niedzielę w całym kraju doszło do 224 wypadków, w których zginęło 26 osób, a 249 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 860 nietrzeźwych kierujących.

W ubiegłym roku od Wielkiego Piątku do Niedzieli Wielkanocnej na polskich drogach doszło do 180 wypadków, w których zginęło 17 osób, a 232 zostały ranne. W tym czasie zatrzymano 651 nietrzeźwych kierowców.

5,5 tys. policjantów

W tym roku policyjna akcja "Wielkanoc" trwa od 19 kwietnia od godziny 6 do 22 kwietnia - do godziny 22. W zapewnieniu bezpieczeństwa podczas świątecznych wyjazdów bierze udział nawet 5,5 tys. policjantów. W czasie akcji są wykorzystywane oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami oraz radarowe i laserowe mierniki prędkości. Jeśli pozwoli na to pogoda, na drogach pojawią się także policyjne motocykle. Do kontroli ruchu zostanie również użyty policyjny śmigłowiec.

pgo/luq/ Polsat News