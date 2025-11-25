Marcin Przydacz w programie "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Jak Pałac Prezydencki ocenia reakcję szefa MSZ Radosława Sikorskiego na skandaliczny wpis Jad Waszem na temat Polski? Na to pytanie Marcinowi Fijołkowi odpowie we wtorkowym programie "Graffiti" szef biura polityki międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego - Marcin Przydacz. Transmisja od godz. 7:40 w Polsacie, Polsat News oraz w portalach polsatnews.pl i Interia.