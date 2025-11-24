Adam Bielan w programie "Graffiti"

Graffiti

Czy konflikt między prezydentem i ministrem spraw zagranicznych będzie eskalował? Jaka jest rola Polski w negocjacjach pokojowych dotyczących Ukrainy? Gościem Marcina Fijołka w "Graffiti" będzie europoseł PiS Adam Bielan. Transmisja od godz. 7:40 w Polsacie, Polsat News oraz w portalach polsatnews.pl i Interia.

Mężczyzna w ciemnym garniturze i niebieskiej koszuli z krawatem, w okularach, siedzi w studiu telewizyjnym na tle ekranu z abstrakcyjnym wzorem w kolorach białym, niebieskim i żółtym.
Polsat News
Adam Bielan w programie "Graffiti"

Wcześniejsze odcinki programu "Graffiti" możesz zobaczyć TUTAJ.

 

jk / polsatnews.pl
