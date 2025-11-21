Przemysław Wipler w "Graffiti". Transmisja w Polsat News

Graffiti

Czy nowy marszałek Sejmu może liczyć na współpracę z Konfederacją? Czy możliwa jest współpraca partii z Prawem i Sprawiedliwością? Gościem Marcina Fijołka w "Graffiti" będzie Przemysław Wipler.

Mężczyzna w garniturze i okularach siedzi w studiu telewizyjnym przed kolorowym tłem.
Polsat News
Przemysław Wipler w programie "Graffiti"

Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz w portalach polsatnews.pl i Interia.

 

jk / polsatnews.pl
