Michał Gramatyka w "Gościu Wydarzeń". Transmisja w Polsat News
Gość Wydarzeń
W środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" na pytania redaktora Grzegorza Kępki odpowiada wiceminister cyfryzacji z Polski 2050 Michał Gramatyka. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Interii i na polsatnews.pl od godziny 19.15.
W rozmowie nie zabraknie wątków związanych z podziałem klubu parlamentarnego Polska 2050 i powołaniem tworu o nazwie Centrum, do którego akces zgłosiło 15 posłów.
