- Polska przez lata starała się wejść do Unii Europejskiej. UE stało się dla nas dobrodziejstwem. Dzięki temu jesteśmy 20. gospodarką na świecie - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski, komentując doniesienia ws. tajnego protokołu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, który miałby "odciągnąć Polskę od UE".

- Nie widzę takiej możliwości, abyśmy z niej wyszli. Nie znaczy to, że nie powinna być Unia zmieniana od środka - dodał.

Wiceszef MSZ przekazał, że w tajnym protokole są również zawarte "różne pochwały wobec Polski, że to wzorowy sojusznik". - Więc doceniona jest tam także nasza rola dotycząca przekonania sojuszników do zwiększenia zakupów dot. obronności - wyjaśnił.

"Zawiera elementy niepokojące". Wiceszef MSZ ocenił strategię USA

Prowadzący Grzegorz Kępka zapytał polityka, co sądzi o twierdzeniu Waszyngtonu, że nie ma żadnego tajnego protokołu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA.

- Jeśli Biały Dom twierdzi, że coś jest nieprawdziwe, to nie będę przyjmował założenia, że prezydent Trump mija się z prawdą - odpowiedział.

ZOBACZ: Tajny protokół nowej strategii USA dotyczący Polski? Jest stanowisko Białego Domu

- Z kolei opublikowany dokument dotyczący strategii USA zawiera elementy niepokojące - zaznaczył wiceszef MSZ, tłumacząc że chodzi o skupienie uwagi Stanów Zjednoczonych na Ameryce i powrót do pewnej wersji izolacjonizmu. Jak dodał, że przez dekady Europa uważała, że nie ma co przejmować się bezpieczeństwem, bo USA zrobi to za nią. - To się zmieniło - przekazał.

Bartoszewski ocenił, że "USA chciały od zawsze podzielić UE. - Dużo łatwiej jest negocjować z poszczególnymi państwami niż z całą wspólnotą - zaznaczył. - UE ma pełnomocnictwa od państw członkowskich dotyczące handlu, to doskwiera USA, bo trudniej jest im forsować swoje rozwiązania - powiedział wiceszef MSZ.

Tajny protokół Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA. Biały Dom zaprzecza

Według doniesień serwisu Defense One nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA opublikowana przez Biały Dom nie jest tym samym dokumentem, który podpisał prezydent Donald Trump. Nieoficjalnie informacje mówią o zapisach, według których Amerykanie mają dokonywać ekspansji i umacniać przywództwo m.in. środkami kulturowymi i zakulisowymi zabiegami dyplomatycznymi.

Państwami, wobec których Amerykanie mieliby stosować podobne zabiegi, jest m.in. Polska, ale też Węgry, Austria czy Włochy. Zacieśnianie współpracy z USA miałoby przebiegać kosztem relacji wewnątrz Unii Europejskiej. W tajnych częściach miały nawet paść zapisy o "pracowaniu z celem odciągnięcia od Unii Europejskiej".

ZOBACZ: "Nie odzyskaliśmy żadnej niepodległości". Zaskakujące słowa w Polsat News



Biały Dom kategorycznie zaprzecza, aby jakiekolwiek tajne części nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA w ogóle istniały. - Doniesienia o dłuższej, wewnętrznej wersji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA to fake news - zapewnia zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly.



- Prezydent Trump jest transparentny i złożył podpis pod jednym dokumentem NSS, który jasno nakazuje rządowi USA realizację jego określonych zasad i priorytetów. Wszelkie inne tak zwane wersje są ujawniane przez osoby dalekie prezydentowi, które, tak jak ta reporterka, nie mają pojęcia, o czym mówią - przekazała Anna Kelly.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni