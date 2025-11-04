- Na system płatności BLIK przeprowadzono nie atak, ale ataki. Mamy do czynienia z wojną hybrydową, która objawia się tym, ze możemy zostać uderzeni w czułe miejsca, w tym w systemy dotyczące pieniędzy - powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w "Gościu Wydarzeń", komentując ostatnie problemy z funkcjonowaniem popularnego systemu płatności.

- Ta wojna będzie się tylko rozwijała. Rosja wie, gdzie może zrobić krzywdę, gdzie może wzbudzić panikę - zaznaczył polityk.

Minister przekazał, że system płatności BLIK padł ofiarą ataku typu DDoS, który polega na przeciążeniu serwerów nadmiernym ruchem z wielu źródeł. - To może prowadzić do czasowej niedostępności usług - wyjaśnił.

Gwakowski przekazał, że największym zagrożeniem są ataki na infrastrukturę krytyczną. - Można wyłączyć pompy z wodą i nie będzie wody. Można wyłączyć elektrownię i nie będzie prądu - dodał. - Mamy do czynienia z cyberprzestępcami. Rosja w cyberprzestrzeni nikogo nie szanuje i atakuje każdego - zaznaczył minister.

Polityk przekazał, że taki atak może się powtórzyć. - Polska jest dziś najbardziej atakowanym krajem w UE. Mamy setki, a nawet tysiące takich ataków dziennie. W ciągu ostatniego miesiąca było ich 50 tys. W zeszłym roku było 600 tys. takich zgłoszeń - przekazał.

- Nie możemy powiedzieć, że jest super bezpiecznie - powiedział Gawkowski. - Odpieramy 99 proc. aktów, ale ten 1 proc. może się udać - dodał. - Czujność, kompetencje i rozbudowa systemów jest kluczowa - zaznaczył.

Gdy prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał, czy nadszedł czas na działania ofensywne, minister nie odpowiedział i wymownie milczał.

- Ta cisza nich będzie dowodem, że nie o wszystkim mogę mówić - przekazał Gawkowski. - Jestem pełnomocnikiem ds. cyberbezpieczeństwa. Polska ma zdolności i umiejętności, ale nie chce ich używać - dodał.

- Powiem tak, aby pogrozić palcem tym, którzy myślą, że nie umiemy. Jeśli komuś przyszłoby do głowy, żeby wyłączyć w jakimś mieście w Polsce prąd, to mamy możliwości i nie pozostanie to bez echa - zadeklarował.

Gawkowski przekazał, że Polska ma tak dobre służby, że są one w piątce najlepszych na świecie. - Ta mocna pieść przyłożona do jakiegoś celu, spowodowałaby płacz w niejednym rządzie na świecie, który chciałby się rzucić na Polskę - zagroził.

Do ataków na system BLIK doszło w sobotę oraz w poniedziałek. Nie działało ani generowanie kodów, ani wykonywanie przelewów na telefon. Operator systemu za pośrednictwem mediów społecznościowych zapewniał o trwających pracach nad przywróceniem prawidłowego funkcjonowania.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł.

