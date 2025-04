Aby święcić triumfy w życiu, należy cechować się pracowitością i samodyscypliną. Przyda się też nieco szczęścia oraz... odpowiednie imię. To, jak się nazywamy, może przełożyć się na udaną karierę zawodową i cechy przywódcze. Zdaniem jednych wyjaśniają to astrologia i numerologia, inni wierzą statystykom.

Przebojowość, przedsiębiorczość, charyzma - takie cechy przypisuje się posiadaczom konkretnych imion. Wpływa na to m.in. przekonanie, że każde z nich ma swoją wibrację, a w liczbach zapisany jest klucz do dominującej, magnetycznej osobowości.

Elastyczni, inspirujący i odważni. Te imiona cechują liderów

Zwolennicy ezoteryki widzą liderów w numerologicznych "ósemkach". Wiążą tę cyfrę z wielką ambicją, odwagą, pewnością siebie i umiejętnością zarządzania ludźmi. U mężczyzn jednym z jej przedstawicieli jest Mariusz - osoba skazana na sukces dzięki konsekwencji w dążeniu do celu. Wśród kobiet numer 8 reprezentuje m.in. Iwona, myśląca strategicznie, wytrwała wojowniczka.

ZOBACZ: Lepiej z nimi nie zadzierać. Osoby o tych imionach są najbardziej uparte

Z kolei "jedynki" są niezależne i skłonne do podejmowania inicjatywy. Znaczenie imienia Edyta kojarzy się z walką i pomyślnością. To kobieta dynamiczna, pełna pasji, która naturalnie przejmuje przywództwo w zespole. Adam, noszący imię pierwszego człowieka, to pionier - potrafi postawić na nietypowe rozwiązania i prowadzić grupę własną, często nieoczywistą drogą.

Które imiona sprawiają, że jesteś urodzonym liderem?

Liderem z natury bywa również numerologiczna "piątka". Zyskuje autorytet dzięki elastyczności, otwartości i doskonałej komunikacji. Tym zjednuje sobie ludzi towarzyska Klaudia, mistrzyni łączenia ludzi. W dynamicznym środowisku świetnie odnajduje się Eryk. Jest to osoba inspirująca otoczenie i przekonująca do własnych idei.

Tak nazywają się prezesi, dyrektorowie i kierownicy

Nie wszyscy dają wiarę takim interpretacjom. Mogą jednak zaufać statystyce. Serwis resume.io przeanalizował, jak nazywają się osoby najczęściej pełniące kierownicze funkcje. Oparto się na wizytówkach ponad 3000 Amerykanów korzystających z platformy LinkedIn. Choć imiona są anglojęzyczne, większość z nich posiada polskie odpowiedniki.

Stanowiska CEO, a więc prezesów lub dyrektorów generalnych, najczęściej przypadały Johnom - czyli Janom. Liderowali oni także wśród dyrektorów operacyjnych i technologicznych. Wśród szefów ds. finansowych prym wiedli Michaele, czyli Michałowie. David (Dawid) najczęściej obejmował stanowisko menedżera lub kierownika średniego szczebla. W czołówce znaleźli się również przedstawiciele o imionach Robert i Marek. Być może na ich sukcesy wpływ miały klasyczne, proste, kojarzone z zaufaniem imiona, często typowe dla doświadczonych pokoleń pracowników.

ZOBACZ: Najpopularniejsze imiona w Polsce. Jest dwóch faworytów

U kobiet najlepiej zawodowo radziły sobie Jennifer, w Polsce tłumaczone jako Ginewra. W ścisłej czołówce znalazły się również Lisa (Elżbieta), Mary (Maria) oraz Julia. Ich wysoka reprezentacja może wynikać z popularności tych imion wśród dzieci urodzonych w latach 70. i 80. Warto jednak zauważyć, że przy mniejszej liczbie kobiet na kluczowych stanowiskach, można zaryzykować tezę, iż same nadały swoim imionom cechy przywódcze i związane z inicjatywą.

red. / Polsatnews.pl