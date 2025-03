Zalecana dawka witaminy E dla osób dorosłych to 15 mg dziennie. U kobiet karmiących piersią rekomendowany poziom jest większy i wynosi 19 mg. U dzieci z kolei, zależnie od wieku, 4-11 mg. Te niewielkie wydawałoby się ilości mogą znacznie poprawić funkcjonowanie ciała. Dotyczy to wszystkich, ale kluczowe może być dla seniorów. To bowiem ta grupa często boryka się z niedoborami witaminy E.

Witamina E chroni przed rakiem i starzeniem się

Przeciwutleniające właściwości przyjmowanych składników odżywczych są na wagę złota. Dzięki nim szkodliwe wolne rodniki są neutralizowane, a organy chronione są przed stresem oksydacyjnym. Szybciej się też regenerują.

W tym kontekście witamina E zdecydowanie się wyróżnia. Jako silny antyoksydant hamuje proces starzenia się komórek i wpływa na szybszą odbudowę tkanek. To ważne, bo dzięki temu spada ryzyko zachorowania na raka. Jak informuje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, działa to korzystnie w przypadku takich chorób jak nowotwory:

trzustki,

piersi,

prostaty,

wątroby.

Ten cenny związek może uratować wątrobę

Ten ostatni organ należy do głównych beneficjentów przyjmowania odpowiedniego poziomu witaminy E. Naukowcy z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach opisali w czasopiśmie "Journal of Gastroenterology and Hepatology" szereg badań klinicznych. Wysnuli z ich analizy wniosek, że dzięki podawaniu jej pacjentom cierpiącym na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby, stan narządu zauważalnie się poprawiał.

Przydają się tu też właściwości prozdrowotnego składnika jako przeciwutleniacza, bo to właśnie stres oksydacyjny uchodzi za kluczowy w patogenezie tej dolegliwości. Badacze wskazali ponadto, że reguluje on poziom złego cholesterolu, glukozy i leptyny.

Przyjmuj witaminę E. Podziękują Ci serce, oczy i skóra

Kolejnym plusem witaminy E jest jej działanie chroniące oczy przed chorobami, szczególnie tymi powiązanymi z wiekiem. Spada między innymi ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej i zaćmy.

Poza tym wspiera naczynia krwionośne przed uszkodzeniami. Właściwość ta, w połączeniu ze wspomnianym ograniczeniem cholesterolu LDL, przyczynia się do profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Warto dodać do tego korzystne działanie na skórę poprzez poprawę regeneracji, utrzymanie nawilżenia i ochronę przed promieniowaniem.

Gdzie znaleźć witaminę E? Między innymi w orzechach, nasionach i olejach roślinnych. Jest ona ponadto zawarta w zielonych warzywach, takich jak szpinak czy brokuły. Jednocześnie lepiej mieć się na baczności, jeśli chodzi suplementację. Eksperci wskazują, że nie ma silnych dowodów, iż jej działanie zapobiegnie przewlekłym chorobom.

red. / polsatnews.pl