Cukrzyca jest najszybciej rozwijającą się chorobą cywilizacyjną na świecie. Według danych WHO w 1990 roku na świecie chorowało na nią 200 mln osób, w 2022 już ponad 830 mln. W Polsce liczba osób chorujących na cukrzycę przekroczyła 3 mln. Większość przypadków to cukrzyca typu 2., zwykle spowodowana przez otyłość, niezdrową dietę i brak aktywności fizycznej.

W 2021 roku bezpośrednio z powodu cukrzycy na świecie zmarło 1,6 mln osób. Dodatkowo cukrzyca powoduje szereg powikłań zdrowotnych, które w skrajnych przypadkach doprowadzają do śmierci. Jak często powinno się monitorować poziom cukru we krwi? Co należy robić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2.?

Cukrzyca typu 1. i cukrzyca typu 2.

Cukrzyca typu 1. to choroba autoimmunologiczna, układ odpornościowy pacjenta błędne identyfikuje i atakuje komórki trzustki. Nie jest w stanie samodzielnie wytwarzać insuliny, która jest niezbędna do przeprowadzenia procesu metabolizmu cukrów. Osoba chora nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie układu odpornościowego i rozwój choroby.

Cukrzyca typu 2. najczęściej pojawia się u osób dorosłych, które odżywiają się nieprawidłowo, mają nadwagę i nie są aktywne fizycznie. Na początku choroby trzustka produkuje niezbędną dla organizmu insulinę, z czasem jednak odporność tkanek na jej działanie się zwiększa. Wtedy organizm potrzebuje zewnętrznego źródła hormonu. Dlatego cukrzyca typu 2. początkowo jest niezauważalna.

Jak często monitorować poziom cukru we krwi?

Monitorowanie poziomu cukru w praktyce jest wyjątkowo problematyczne. Osoby zdrowe, które nie zaobserwowały u siebie żadnych objawów cukrzycy typu 2., bardzo rzadko wykonują takie badania, ponieważ przychodnie zdrowia nie zlecają ich. Wykonanie jednego badania na rok, jak sugerują niektórzy diabetolodzy, nie będzie miarodajne.

Cukrzycę rozpoznaje się zbyt późno, bagatelizowane są następujące objawy:

osłabienie, senność i ciągłe uczucie zmęczenia,

wzmożone pragnienie i suchość ust,

częste oddawania moczu, również w nocy.

Jeżeli te objawy się utrzymują, należy udać się do poradni diabetologicznej i poprosić o badania. Wtedy zostanie ustalona norma poziomu cukru we krwi, która u osób chorych w wyraźny sposób przekracza normę glukozy osoby zdrowej:

prawidłowa glikemia na czczo - 70-99 mg/dl,

nieprawidłowa tolerancja glukozy (określania też stanem przedcukrzycowym) na czczo - 100-125 mg/dl,

powyżej 126 mg/dl przy więcej niż jednym pomiarze - oznacza cukrzycę.

Stosując się do wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, lekarz diabetolog zleci całą serię badań poziomu cukru we krwi. Na czczo, po posiłku, rano, wieczorem, po aktywności fizycznej itp. Jest to jedyny miarodajny sposób na określenie, czy dana osoba ma cukrzycę lub jest w grupie osób zagrożonych cukrzycą.

Prawidłowa, zbilansowana dieta oraz odpowiednia ilość aktywności fizycznej (nawet regularnych spacerów) to nadal najlepszy sposób, aby uniknąć cukrzycy typu 2.

