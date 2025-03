Najczęściej występujące grupy krwi to 0 Rh+ (31 proc. populacji) oraz A Rh+ (32 proc.). Najrzadsza, jaką można spotkać, to AB Rh-, a przynajmniej tak było do niedawna. W tym momencie na całym świecie można znaleźć tylko 43 osoby z grupą krwi Rh 0. Co czyni ją tak unikalną?