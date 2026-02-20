Czy afirmacje naprawdę działają? Uwaga na ryzyko "toksycznej pozytywności"

Madeleine Fraser, psycholog kliniczna z Australijskiego Uniwersytetu Katolickiego na łamach Science Alert wyjaśnia, na ile pozytywne afirmacje mają oparcie w badaniach naukowych. Przywołuje m.in. przegląd 67 analiz z 2025 r. oraz eksperymenty dotyczące nastroju i objawów depresyjnych.

Czym są afirmacje i skąd się wzięły?

Idea afirmacji wywodzi się z teorii samopotwierdzenia opracowanej pod koniec lat 80. przez psychologa Claude Steel. Zakłada ona, że ludzie potrzebują postrzegać siebie jak osoby "wystarczająco dobre" i wartościowe. Kiedy człowiek doświadcza porażki, wstydu czy odrzucenia, ta wewnętrzna narracja zostaje zachwiana. Powtarzanie pozytywnych stwierdzeń o sobie ma w założeniu chronić poczucie własnej wartości i ograniczać skutki stresu.

Jedną z najbardziej znanych osób związanych z ruchem samopomocy była Louise Hay (autorka m.in. bestsellera "Możesz uzdrowić swoje życie"), często nazywana królową afirmacji. To do niej należał cytat, który idealnie podsumowuje idee pozytywnego myślenia:

"Wybaczam sobie, że nie jestem idealna. Żyję najlepiej, jak potrafię"

Co mówią badania? Afirmacje pomagają, ale nie każdemu

Madeleine Fraser wskazuje, że dowody naukowe są niejednoznaczne. Przegląd z 2025 r. opublikowany w prestiżowym czasopiśmie American Psychology Association obejmujący 67 badań wykazał, że pisanie lub wypowiadanie afirmacji może nieznacznie poprawiać sposób, w jaki ludzie postrzegają siebie i relacje z innymi. Efekt był jednak niewielki. W części badań odnotowano korzyści u studentów oraz osób aktywnie korzystających z mediów społecznościowych.

iStock Afirmacje mogą pomóc, ale nie każdemu - kluczowe jest podejście

Inne analizy z 2025 r. pokazały poprawę samooceny u dorosłych z objawami depresji po dwóch tygodniach zapisywania afirmacji. Jednocześnie klasyczny eksperyment z 2009 roku, opublikowany w Psychological Science, pokazał istotne ograniczenie tej metody. Pozytywne stwierdzenia poprawiały nastrój jedynie u osób z wysoką samooceną. U badanych z niskim poczuciem własnej wartości efekt był odwrotny.

Ryzyko tzw. toksycznej pozytywności

Psycholog zwraca uwagę, że bezrefleksyjne stosowanie afirmacji może prowadzić do ignorowania lub tłumienia trudnych emocji w imię utrzymywania wyłącznie pozytywnego nastawienia.

W praktyce może to oznaczać unikanie konfrontacji z realnymi problemami, a w skrajnych przypadkach - bagatelizowanie sytuacji zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu, takich jak przemoc czy przewlekły stres.

Dodatkowo afirmacje mogą działać jak szybki "zastrzyk" nagrody, wzmacniając krótkotrwałe poczucie kontroli. Dążenie do stałego dobrego samopoczucia bywa nierealistyczne i z czasem może prowadzić do frustracji.

Co może działać lepiej?

Zdaniem Madeleine Fraser większy potencjał ma praktykowanie samowspółczucia. Zamiast powtarzania ogólnych sloganów, warto mówić do siebie w sposób życzliwy i realistyczny, przykładowo: "To trudne, ale mam prawo tak się czuć". Badania sugerują, że taka postawa może skuteczniej wspierać ogólną odporność psychiczną.

Inną strategią może być tworzenie swoistego dystansu wobec własnych emocji, np. mówienie o sobie w trzeciej osobie. Taki zabieg może ułatwiać regulację emocji i sprzyjać bardziej spokojnej, refleksyjnej ocenie sytuacji.

Czy afirmacje mają sens? Odpowiedź nie jest jednoznaczna

Afirmacje nie są więc uniwersalnym narzędziem poprawy samopoczucia. Mogą przynieść ograniczone korzyści niektórym osobom, ale w innych przypadkach okazują się nieskuteczne. Psychologowie podkreślają, że znaczenie ma kontekst, poziom samooceny oraz sposób, w jaki afirmacje są stosowane.

Polsat News Psychologowie analizują, czy afirmacje faktycznie wspierają zdrowie psychiczne

