Watykan decyduje się na przełomowy krok. Sięga po AI

Projekt ma umożliwić wiernym śledzenie liturgii za pomocą smartfonów, co może znacząco zmienić sposób uczestnictwa w międzynarodowych uroczystościach kościelnych.

Religia wkracza w erę AI

Celem projektu jest ułatwienie wiernym z całego świata pełniejszego udziału w liturgii. Bazylika od wieków gromadzi ludzi różnych narodowości i języków, a nowe narzędzie ma służyć powszechnej misji Kościoła.

System będzie dostępny poprzez kody QR umieszczone przy wejściach do Watykanu. Po jego zeskanowaniu uczestnicy nabożeństw uzyskają w przeglądarce dostęp do tłumaczeń tekstowych i audio, bez konieczności instalowania dodatkowej aplikacji.

Jak stwierdził kardynał Mauro Gambetti: "Dziś widzimy możliwość przełamywania barier językowych w czasie rzeczywistym, realizowane w jednym z najbardziej znaczących miejsc, jakie można sobie wyobrazić".

Technologia "Lara" i międzynarodowa współpraca

Za część technologiczną odpowiada firma Translated, która wykorzystuje system AI o nazwie Lara. Projekt powstał we współpracy z Carnegie-AI LLC oraz prof. Alexandrem Waibelem, uznawanym za pioniera tłumaczeń mowy wspomaganych sztuczną inteligencją.

Twórcy zapewniają, że narzędzie zostało zaprojektowane z naciskiem na precyzję i ograniczanie tzw. halucynacji, czyli błędnych lub po prostu zmyślonych treści generowanych przez AI.

Jak podkreślają w wywiadzie dla EuroNews Next, "Lara wykorzystuje szerszy kontekst niż poprzednie technologie, co pozwala jej znacznie skuteczniej rozróżniać znaczenia".

AI w służbie wiary

Według Waibela wdrożenie tej technologii w jednym z najważniejszych miejsc chrześcijaństwa pokazuje, że sztuczna inteligencja może realnie wspierać międzyludzkie porozumienie. Przełamywanie barier językowych w czasie rzeczywistym ma umożliwić wiernym głębsze przeżywanie liturgii, niezależnie od kraju pochodzenia.

To kolejny krok Watykanu w stronę cyfrowych innowacji. Stolica Apostolska od lat inwestuje w projekty digitalizacyjne, w tym udostępnianie archiwów i dokumentów online, a także rozwój w mediach społecznościowych.

Warto pamiętać też o maskotce Luce, wzorowanej na postaciach z mangi i anime, która była swoistym ukłonem Watykanu w stronę najmłodszych wiernych.

Pomiędzy entuzjazmem i ostrożnością

Choć Watykan testuje praktyczne zastosowanie AI, nie brakuje też głosów nawołujących do ostrożności. Papież Leon XIV w 2025 r. zwracał uwagę, że sztuczna inteligencja rodzi poważne pytania o ochronę godności ludzkiej, sprawiedliwość społeczną i przyszłość pracy. Kościół stara się więc łączyć otwartość na technologie z refleksją etyczną.

