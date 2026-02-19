Watykan decyduje się na przełomowy krok. Sięga po AI
Watykan niedawno ogłosił uruchomienie systemu tłumaczeń mszy świętych w czasie rzeczywistym wspieranego przez model sztucznej inteligencji. Nowa usługa ma objąć 60 języków i zadebiutować podczas głównych uroczystości w Bazylice Świętego Piotra, związanych z 400. Rocznicą jej poświęcenia.
Projekt ma umożliwić wiernym śledzenie liturgii za pomocą smartfonów, co może znacząco zmienić sposób uczestnictwa w międzynarodowych uroczystościach kościelnych.
Religia wkracza w erę AI
Celem projektu jest ułatwienie wiernym z całego świata pełniejszego udziału w liturgii. Bazylika od wieków gromadzi ludzi różnych narodowości i języków, a nowe narzędzie ma służyć powszechnej misji Kościoła.
System będzie dostępny poprzez kody QR umieszczone przy wejściach do Watykanu. Po jego zeskanowaniu uczestnicy nabożeństw uzyskają w przeglądarce dostęp do tłumaczeń tekstowych i audio, bez konieczności instalowania dodatkowej aplikacji.
Jak stwierdził kardynał Mauro Gambetti: "Dziś widzimy możliwość przełamywania barier językowych w czasie rzeczywistym, realizowane w jednym z najbardziej znaczących miejsc, jakie można sobie wyobrazić".
Technologia "Lara" i międzynarodowa współpraca
Za część technologiczną odpowiada firma Translated, która wykorzystuje system AI o nazwie Lara. Projekt powstał we współpracy z Carnegie-AI LLC oraz prof. Alexandrem Waibelem, uznawanym za pioniera tłumaczeń mowy wspomaganych sztuczną inteligencją.
Twórcy zapewniają, że narzędzie zostało zaprojektowane z naciskiem na precyzję i ograniczanie tzw. halucynacji, czyli błędnych lub po prostu zmyślonych treści generowanych przez AI.
Jak podkreślają w wywiadzie dla EuroNews Next, "Lara wykorzystuje szerszy kontekst niż poprzednie technologie, co pozwala jej znacznie skuteczniej rozróżniać znaczenia".
AI w służbie wiary
Według Waibela wdrożenie tej technologii w jednym z najważniejszych miejsc chrześcijaństwa pokazuje, że sztuczna inteligencja może realnie wspierać międzyludzkie porozumienie. Przełamywanie barier językowych w czasie rzeczywistym ma umożliwić wiernym głębsze przeżywanie liturgii, niezależnie od kraju pochodzenia.
To kolejny krok Watykanu w stronę cyfrowych innowacji. Stolica Apostolska od lat inwestuje w projekty digitalizacyjne, w tym udostępnianie archiwów i dokumentów online, a także rozwój w mediach społecznościowych.
Warto pamiętać też o maskotce Luce, wzorowanej na postaciach z mangi i anime, która była swoistym ukłonem Watykanu w stronę najmłodszych wiernych.
Pomiędzy entuzjazmem i ostrożnością
Choć Watykan testuje praktyczne zastosowanie AI, nie brakuje też głosów nawołujących do ostrożności. Papież Leon XIV w 2025 r. zwracał uwagę, że sztuczna inteligencja rodzi poważne pytania o ochronę godności ludzkiej, sprawiedliwość społeczną i przyszłość pracy. Kościół stara się więc łączyć otwartość na technologie z refleksją etyczną.
